المنامة، البحرين: أعلنت كلٌّ من بينانس البحرين وبنك سنغافورة الخليج (SGB) عن شراكة جديدة تهدف إلى توفير خدمة التحويل المباشر بالدولار الأمريكي للعملاء الأفراد، بهدف تسريع وتسهيل عملية تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية والأصول الرقمية.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة للعملاء ربط حساباتهم في بنك سنغافورة الخليج مباشرة بمنصة بينانس البحرين، ومن ثم إيداع أو سحب الدولار الأمريكي خلال ثوانٍ بكل سهولة، وتحويل العملات التقليدية إلى عملات رقمية ضمن عملية متكاملة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية. (يخضع توفير الخدمة لمعايير التأهل والقوانين المحلية).

وتتيح هذه الشراكة للعملاء الأفراد الاستفادة من مجموعة متطورة من المزايا تشمل:

التحويلات البنكية بالدولار الأمريكي للأفراد: توفير خدمة تحويلات مصرفية بمعايير البنوك للعملاء الأفراد بعد أن كانت مقتصرة على الشركات وأصحاب الثروات العالية فقط. تنفيذ فوري للمعاملات: نقل الأموال بين حساب بنك سنغافورة الخليج ومحفظة بينانس البحرين خلال ثوانٍ. تجربة تسجيل سلسة: يكفي ربط الحسابات مرة واحدة فقط، نحن نتولى إدارة الجوانب التقنية لضمان بداية الاستخدام فوراً بلا تعقيد. تحويل مباشر من البنك إلى المنصة: عدد أقل من الوسطاء وأسعار أكثر وضوحاً ومعاملات أكثر سلاسة.

تعكس هذه الشراكة نهج مصرف البحرين المركزي المتطور في تنظيم قطاع التمويل الرقمي، وتعزّز مكانة المملكة كمركز رائد للابتكار المالي في المنطقة.

قال تميم الموسوي، المدير العام لشركة بينانس البحرين: "تسعى رؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى ترسيخ خدمات مالية ديناميكية قائمة على الابتكار والشمول. ومن خلال شراكتنا مع بنك سنغافورة الخليج، نسعى إلى توفير بيئة تمكّن المستخدمين من تحويل العملات التقليدية إلى رقمية بكل سهولة، تماشياً مع رؤية البحرين في أن تصبح مركزاً رائداً للابتكار المالي في المنطقة."

قال شون تشان، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة الخليج: “تشهد الأصول الرقمية تحولاً جذرياً في المشهد المالي عبر دول مجلس التعاون والأسواق النامية الأخرى. ومن خلال خدمة SGB Link، نبني علاقة موثوقة ومنظمة وفعالة بين القطاع المصرفي والعملات الرقمية، ويسعدنا أن تكون انطلاقتنا الأولى مع بينانس البحرين."

تُسهم هذه الشراكة بين بينانس البحرين وبنك سنغافورة الخليج في الارتقاء بمعايير الربط بين العملات المحلية والعملات الرقمية، من خلال توفير حلول تحويل فورية عابرة للحدود تتوافق مع الأنظمة والقوانين، ما يمنح العملاء تجربة سلسة وآمنة في الإيداع والسحب للعملتين.

