المنامة – البحرين، بيبرستون، شركة عالمية رائدة في مجال التداول عبر الإنترنت، تسعد بأن تعلن عن مشاركتها في قمة سمارت فيجن، حول "الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في الأسواق المالية." وسوف تُقام فعاليات القمة في البحرين يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر 2025، في فندق كراون بلازا الفاخر.

ومن المقرر أن يشارك جيسكار أبي الحسن، رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في بيبرستون، كأحد أبرز المتحدثين في القمة، حيث سيلقي كلمة رئيسية بعنوان "مستقبل التداول في الشرق الأوسط: التكنولوجيا، الشفافية، وتمكين العملاء." وسوف تتناول كلمته التحولات العميقة التي يشهدها القطاع المالي في المنطقة، مع التركيز على الدور المتنامي للبحرين كمركز مالي استراتيجي في قلب الشرق الأوسط.

كما سيتناول أبي الحسن في كلمته، أبرز الاتجاهات المحورية التي تعيد تشكيل ملامح صناعة التداول؛ من بينها صعود جيل جديد من المتداولين الأفراد الأكثر تطورًا، وتشديد الرقابة التنظيمية من جانب مؤسسات مرموقة مثل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) ومصرف البحرين المركزي (CBB). بالإضافة إلى الدور الحاسم للابتكار التكنولوجي بوصفه القوة الدافعة لنجاح القطاع. كما سيستعرض تجربته العملية في قيادة التحول داخل بيبرستون؛ من الاعتماد على المنصات التقليدية إلى تبني حلول رقمية متطورة ترتكز على الهاتف الجوال، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، إلى جانب خصائص تفاعلية متقدمة مثل التداول الاجتماعي والتداول بالنسخ.

وسوف يؤكد خلال كلمته على التزام بيبرستون الراسخ بتمكين المتداولين؛ من خلال تعزيز آليات التعلم والمعرفة المالية، وبناء مجتمعات تداول قوية، بالإضافة إلى تقديم حلول مصممة لتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط.

وفي تصريح له أشار جيسكار أبي الحسن ، رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في بيبرستون، بقوله " تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة تحول استثنائية، مع بروز جيل جديد من المتداولين الملمين بالتكنولوجيا، الذين يقودون انطلاقة واعدة نحو موجة جديدة من الابتكار المالي. انطلاًقا من قناعتنا الراسخة بأن مستقبل التداول يرتكز على الشفافية والتكنولوجيا الحديثة وتمكين المتداولين، تواصل بيبرستون التزامها ببناء بيئة تداول مستدامة. وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة لتأكيد موقعها كمركز استراتيجي على خريطة التداول العالمية، نفخر بريادتنا وبدورنا المحوري في دفع هذا الحراك الطموح نحو آفاق أوسع".

تأتي مشاركة بيبرستون في قمة سمارت فيجن تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم نمو وتطوير الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، كما تعكس تطلع الشركة إلى تعزيز تواصلها مع قادة الصناعة والهيئات التنظيمية والمتداولين بهدف تبادل الخبرات والإسهام في رسم ملامح مستقبل مالي أكثر ديناميكية للمنطقة.

حول بيبرستون:

منذ انطلاقتها في عام 2010، رسخت بيبرستون مكانتها كوسيط تداول رائد عالميا في مجالي الفوركس والعقود مقابل الفروقات، بحصولها على العديد من الجوائز العالمية، إلى جانب تقديم خدمات استثنائية تتمثل في؛ دعم عملاء متميز وعمليات سحب سريعة وسلسة استفاد منها عشرات الآلاف من المتداولين حول العالم. وبفضل شبكتها الواسعة من الشركات التابعة، تتمتع بيبرستون بحضور قوي في أسواق رئيسية حول العالم. كما تلتزم بيبرستون بأعلى معايير الأمان، حيث تخضع لرقابة هيئات تنظيمية مرموقة تشمل: هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySec)، وهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، والهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (BaFin)، وهيئة أسواق المال في كينيا (CMA). وتعتز مجموعة بيبرستون بتقديم خدماتها لعملاء في أكثر من 160 دولة حول العالم.

حول سمارت فيجن

سمارت فيجن أحد أبرز بيوت الخبرة في أسواق المال العالمية والمحلية، بفضل ريادتها في مجالات التدريب وتطوير المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية. كما نجحت في تعزيز موقعها الريادي بتصنيفها ضمن أفضل 3 مؤسسات عربية متخصصة في مجال التدريب والخبرة المالية بقطاع المال وأسواق رأس المال.

