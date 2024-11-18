أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بيباي، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة أسترا تك، عن حصولها على رخصة خاصة من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القطاع في الدولة. تمنح هذه الرخصة الشركة إمكانية تقديم خدمات مالية مبتكرة لمشغلي الألعاب التجارية المرخصين، مما يشكل خطوة مهمة لدعم بيئة منظمة ومستدامة لهذا القطاع في دولة الإمارات.

وبكونها أول شركة تحصل على رخصة " مزود الخدمات والسلع"، تلتزم بيباي بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل المحافظ الرقمية، المدفوعات الآمنة، وأنظمة كشف الاحتيال المتقدمة، مما يتماشى مع رؤية الهيئة لتطوير بيئة ألعاب مبتكرة وآمنة تعزز من حماية اللاعبين وتضمن سلامتهم.

ويشمل التطبيق المتطور لأسترا تك خدمات المدفوعات، الحوالات المالية، والاقتراض، إلى جانب إضافة الخدمات المتخصصة بالألعاب إلى منصته المتكاملة التي تخدم أكثر من 150 مليون مستخدم حول العالم. وتواصل أسترا تك توسعها من خلال شراكات استراتيجية مع رواد القطاع العالميين، مثل أليباي بلس وماني جرام لتقديم حلول مالية متكاملة ومتطورة..

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