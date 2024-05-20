الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" تحدد سعر الطرح النهائي لاكتتابها العام الأولي عند الحد الأعلى لنطاق التسعير

وتسجل اهتماما قويا من المستثمرين مع تجاوز حد الاكتتاب

تعلن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (ويشار إليها بـ"(سماسكو)" أو "الشركة" أو "المجموعة")، عن إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات) وتحديد سعر الطرح النهائي لاكتتابها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية

وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقًا، والمتراوح بين 7 ريال سعودي إلى 7.5 ريال سعودي، وعليه فقد بلغ حجم الطرح 900 مليون ريال سعودي (240 مليون دولار أمريكي).

وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بحوالي 115 مليار ريال سعودي (31 مليار دولار أمريكي) ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 128 مرة، مستعرضًا إقبالا استثنائيا من المستثمرين.

سعر الطرح النهائي تجاوز حد الاكتتاب متحصلات الطرح والقيمة السوقية تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك عند الحد الأعلى للنطاق السعري للاكتتاب المعلن عنه سابقا بين 7 و7.5 ريال سعودي. أسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن سجل طلبات قوي حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 115 مليار ريال سعودي متجاوزة حد الاكتتاب 128 مرة. جمعت متحصلات الطرح حوالي 900 مليون ريال سعودي مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 3 مليار ريال سعودي.



ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب لشريحة الأفراد يوم الأحد 18/11/1445ه (الموافق 26/05/2024م) إلى يوم الاثنين 19/11/1445ه (الموافق 27/05/2024م) الساعة 5:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتمكن المستثمرون الأفراد خلالها من الاكتتاب بسعر الطرح النهائي.

بهذه المناسبة قال عبدالله راكان التمياط، الرئيس التنفيذي لشركة سماسكو: "يسعدنا أن يشهد الاكتتاب العام الأولى هذا الدعم القوي من المؤسسات المستثمرة، ويسرنا الإعلان عن سعر الطرح النهائي بعد عملية بناء سجل أوامر ناجحة للغاية. إن هذا الدعم القوي هو انعكاس للثقة البالغة التي يوليها المستثمرون بتوجهنا الاستراتيجي وتميزنا التشغيلي ودورنا كشركة رائدة في قطاع حلول القوى العاملة في المملكة، وهو ما أدى إلى تجاوز حد الاكتتاب 128 مرة. وبفضل مواصلة تركيزنا على بناء حصة سوقية رائدة مدفوعة بالابتكار نحن الآن في مكانة تؤهلنا لمزيد من النمو المستقبلي وأن نكون الخيار المفضل لحلول القوى العاملة لدى كل من الشركات والأفراد في جميع أنحاء المملكة".



المعلومات المؤكدة عن الطرح

• تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7.5 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يشير إلى وصول القيمة السوقية للشركة إلى 3 مليار ريال سعودي (800 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج.

• يبلغ إجمالي حجم الطرح 900 مليون ريال سعودي (240 مليون دولار أمريكي).

• سيتألف الطرح من طرح ثانوي لعدد 120,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. وتم تخصيص 100٪ من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسيين ("الفئات المشاركة") الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر. ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108,000,000 سهم، تمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد. وسيتم تخصيص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.

• بعد الانتهاء من الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة.

• مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.

• سيتم تخصيص 12,000,000 سهم كحد أقصى، تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

• سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

جدول الطرح

مراحل الاكتتاب العام الأولي التاريخ بدء الطرح للأفراد الأحد 18/11/1445ه (الموافق 26/05/2024م) إغلاق الطرح للأفراد الاثنين الساعة 5:00 مساء بتوقيت السعودية 19/11/1445ه (الموافق 27/05/2024م) الموعد النهائي لدفع مبلغ الاكتتاب من قبل الجهات المشاركة بناء على أسهم الطرح المخصصة لها مؤقتا يوم الخميس 15/11/1445هـ (الموافق 23/05/2024م) إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح بتاريخ أو قبل يوم الاثنين 26/11/1445هـ (الموافق 03/06/2024م) رد أموال الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) بتاريخ أو قبل يوم الاثنين 04/12/1445ه (الموافق 10/06/2024م) التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد الانتهاء من جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa).

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-انتهى-

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