أول إدراج لشركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم في الإمارات

ألف للتعليم القابضة تعلن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 مايو 2024: أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي ("ألف للتعليم" أو "الشركة" أو "المجموعة")، الشركة الحائزة على العديد من الجوائز والمتخصصة بتوفير حلول التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، اليوم النطاق السعري لبيع أسهم الطرح ("الأسهم" أو "السهم" لكل منها) ("النطاق السعري للطرح") وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

أهم المعلومات عن الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 و1.35 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.48 مليار دولار أمريكي [1] ) و9.45 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.57 مليار دولار أمريكي).

) و9.45 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.57 مليار دولار أمريكي). ستطرح الشركة 1.4 مليار (1,400,000,000) سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.01 درهم إماراتي للسهم، والتي تُمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 496 مليون دولار أمريكي) و1.89 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 515 مليون دولار أمريكي).

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة تيكنوفا للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م- وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م ("المساهمون البائعون")، وتحتفظ الشركتان بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

تتوقع الشركة أن تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم إماراتي كحد أدنى عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين)، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنحو 7.42% وفقاً للحد الأعلى للنطاق السعري و7.14% تقريباً وفقاً للحد الأدنى للنطاق السعري.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتُغلق في تاريخ 4 يونيو 2024 للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) وفي 5 يونيو 2024 للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية).

سيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 يونيو 2024.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ.

يمتثل الطرح لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع فتوى شرعية بهذا الخصوص.

وفي هذه المناسبة، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "لاقت الفرصة الاستثمارية التي تقدمها ألف للتعليم إقبالاً واسعاً في السوق، ولمسنا اهتماماً ملحوظاً بالطرح منذ إعلان نيتنا إدراج أسهم الشركة. فمن خلال إتاحة فرصة المشاركة في الاكتتاب، نقدم للمستثمرين من دولة الإمارات والعالم فرصة مميزة للمساهمة في رحلة نمو شركة إماراتية رائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم، والذي لم يحظَ حتى الآن بحضور كافٍ في الأسواق المالية المحلية. واستمراراً لسجلنا الحافل بالنجاح حتى الآن وبالاستفادة من ظروف السوق المواتية والفرص القوية أمامنا، نلتزم بالمضي قدماً لتحقيق المزيد من التقدم والنمو عبر منصتنا التعليمية، إلى جانب خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا، مدعومةً بسياستنا القوية لتوزيع الأرباح. وبالاستفادة من فرص النمو المباشرة والنمو عبر صفقات الاستحواذ والاندماج، نسعى إلى تقديم خدمات عالية الجودة لسوقنا المحلي في دولة الإمارات، وتنفيذ استراتيجية فعالة في سوق الأعمال بين الشركات والحكومة (B2G) بما يعزز مكانتنا كشريك عمل مفضل، إلى جانب الاستفادة من سوق الأعمال بين الشركات التجارية العالمية (B2B) لتحقيق المزيد من النمو والتوسع. ونتطلع قدماً إلى الإعلان عن سعر الطرح النهائي خلال الأسبوع المقبل، ويسعدنا الترحيب بالمساهمين الجدد بينما نشرع في مرحلة جديدة وواعدة من نمو ألف للتعليم."

تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 و1.35 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.48 مليار دولار أمريكي) و9.45 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.57 مليار دولار أمريكي).

وستطرح الشركة 1.4 مليار (1,400,000,000) سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.01 درهم إماراتي للسهم، والتي تُمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 496 مليون دولار أمريكي) و1.89 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 515 مليون دولار أمريكي). ومن المُتوقّع إعلان السعر النهائي للطرح في 6 يونيو 2024.

يُشار إلى أن جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم حالية سيتم بيعها من قبل المساهمين البائعين، شركة تيكنوفا للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م. ولن تتلقى الشركة أي عوائد من الطرح. ويحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد استكمال الطرح، وفي حال عدم زيادة حجم الطرح، ستمتلك تيكنوفا للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م حصة 68%، في حين ستبلغ حصة شركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م 12%. ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمساهمين البائعين ومديري السجل المشتركين، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين لفترة حظر لمدة تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من ذلك التاريخ. كما تخضع لشروط وأحكام محددة.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم ألف للتعليم اعتماد سياسة توزيع أرباح تهدف لزيادة القيمة للمساهمين وبيان إمكانات أرباحها وتدفقاتها النقدية القوية، كما ستسمح للمجموعة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ للاستثمار في النمو طويل الأجل (بما في ذلك فرص الاستحواذ الاستراتيجية).

ورهناً بموافقتي مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وفي ضوء العوامل المفصلة أدناه؛ تقوم شركة ألف للتعليم بما يلي:

اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية يتم من خلالها دفع توزيعات أرباح بشكل نقدي مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح، على أن يتم تسديد الدفعة الأولى عن نتائج النصف الأول ليتم دفعها في الربع الأخير من تلك السنة، وسداد الدفعة الثانية عن نتائج النصف الثاني على أن يتم سدادها في الربع الثاني من السنة التالية.

من المتوقع أن تدفع الشركة توزيعات أرباح تبلغ نسبتها 90% كحد أدنى من صافي الأرباح للسنتين الماليتين 2024 و2025.

كما تعتزم الشركة دفع حد أدنى مستهدف لتوزيع الأرباح السنوية للمستثمرين بما يعادل 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بأداء الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومبلغ يعادل 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بأداء الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025)، ("الفترة المتعلقة بمبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح المضمونة") ("مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح").

وفي حال كانت الحصة المعلن عنها من الأرباح الموزعة على المساهمين (فيما عدى المساهمين البائعين) خلال الفترة المتعلقة بمبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح المضمونة أقل من مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح فسوف يتنازل المساهمون البائعون عن حقهم في الحصول على توزيعات أرباح إلى الحد اللازم لسداد مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح على كافة المساهمين الآخرين (فيما عدا المساهمين البائعين)، وذلك من دون الإخلال بالمعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وعليه، فإن النطاق السعري للطرح يشير إلى تحقيق عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 7.42% وفقاً للحد الأعلى للنطاق السعري، وحوالي 7.14% وفقاً للحد الأدنى للنطاق السعري، وذلك للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025، لجميع المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين).

وتعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات أرباح على مجموعة من العوامل، بما فيها متطلبات السيولة النقدية التي تحتاج إليها الشركة لتنفيذ استراتيجيتها في المستقبل، وتعزيز قدراتها التمويلية المستقبلية، إضافة إلى مستويات الأرباح المتوقعة، والظروف السائدة في السوق وغيرها من العوامل الأخرى.

تفاصيل المشاركة في الاكتتاب

وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة أدناه:

الأفراد والمستثمرون الآخرون ("المكتتبين من الأفراد") (كما هو محدد في "نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات")، حيث سيتم تخصيص نسبة 8% من أسهم الطرح والتي تمثل 112,000,000 سهم للشريحة الأولى.

المستثمرون المحترفون (والمستثمرون الآخرون في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث سيتم تخصيص نسبة 92% من أسهم الطرح والتي تمثل 1,288,000,000 سهم للشريحة الثانية.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتنتهي في تاريخ 4 يونيو 2024 للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) وفي 5 يونيو 2024 للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية).

سيحصل كل مكتتب من المكتتبين في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 سهم كحد أقصى، وفقاً للحدود والشروط الموضحة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات. سيتم تحديد الحد الأدنى المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناءً على إجمالي عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح النهائي. سيتم تخصيص أسهم الشريحة الأولى المتاحة للتخصيص والتي تزيد عن الحد الأدنى المضمون على أساس تناسبي. ومن المتوقع ردّ مبالغ الاكتتاب الفائضة للمكتتبين في الشريحة الأولى في تاريخ 11 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.

تم إدراج تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات وذلك بالنسبة للطرح المخصص للشريحة الأولى، وفي نشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية بالنسبة لطرح الشريحة الثانية.

الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى شرعية تؤكد أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعيّن على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

أهم تواريخ عملية الطرح

[1]سعر الصرف: 1 دولار أمريكي = 3.6725 درهم إماراتي. تمت عملية حساب جميع التحويلات من الدرهم الإماراتي إلى الدولار الأمريكي في هذا البيان وفقاً لهذا السعر.