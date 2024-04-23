بيانات تُسخر أول مركبات ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنقل زوار "دريف إكس"

المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع في المنطقة - سيارات الأجرة TXAI، والحافلات الصغيرة الروبوتية، ووسائل النقل السريع الآلية (ARTs) - ستنقل الزوار من وإلى فعالية “دريفت إكس”

يمكن للزوار طلب الخدمة من خلال تطبيق "دريفت إكس" المخصص والمطور من شركة بيانات، والذي يقبل عناوين what3words لتحديد مواقع الالتقاط والتوصيل بدقة، ومدعوم بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي، 23 أبريل 2024 - أعلنت بيانات، الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: BAYANAT) والمزود الرائد لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل، عن عزمهم نشر أسطول من المركبات ذاتية القيادة، بما في ذلك سيارات الأجرة الروبوتية TXAI، والحافلات الصغيرة الروبوتية (Minibus)، ووسائل النقل السريع الآلية (ARTs)، لنقل الزوّار إلى فعالية "دريفت إكس" الافتتاحية في أبوظبي في مرسى ياس بجزيرة ياس.

وسيتوفر الاسطول ذاتي القيادة في الفترة ما بين 25 إلى 26 أبريل، وسيعمل خلال ساعات افتتاح الفعالية، وسيساهم في تسهيل نقل الزّوار حول الفعالية، كما يُتوقع أن يصبح عامل جذب رئيسي في "دريفت إكس". ويتم تشغيل الأسطول بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل (DMT) ومركز النقل المتكامل (ITC)، وسيقوم بنقل عدد كبير من الركاب خلال الفعالية التي تستمر ليومين.

وسيوفر أسطول بيانات خدمات النقل لزوار مختارين من فندق دبليو ومواقع التوصيل في مختلف أنحاء حرم مرسى ياس. عند الوصول إلى الموقع، يمكن للزوار الاستمتاع بوسائل النقل السريع الآلية (ART) للتنقل بين مواقف السيارات والمدخل الرئيسي. كما يمكن للزوار طلب رحلة من خلال تطبيق "دريفت إكس" المخصص، والذي يستفيد من تقنية المواقع الدقيقة what3words لضمان سلاسة عمليات استقبال الركاب ونقلهم.

تعتمد شركة what3words على نظام عنواني قائم على تقسيم المواقع الجغرافية لمربعات بدقة تصل لثلاث أمتار لكل مربع، وتمنح كل مربع مزيج فريد من ثلاث كلمات متتابعة لعنونة الموقع، مما يضمن سهولة تحديد المواقع بدقة، وسيعتمد تطبيق دريفت إكس على العنواين المقدمة من what3words لتحديد مواقع استقبال الركاب ونقلهم، بالإضافة إلى المواقع الرئيسية حول مقر الحدث

وفي حديثه عن هذا الإعلان، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة "بيانات": "انطلاقًا من التزامنا الراسخ بتطوير حلول التنقل الذكي والتنمية الحضرية، يُعد الاسطول الذي تديره شركة بيانات -بالتعاون مع مركز النقل المتكامل- من المركبات ذاتية القيادة علامة فارقة حقيقية في حلول التنقل الذكية. فمنذ عام 2021، نقلت سيارات الأجرة الروبوتية TXAI والحافلات الصغيرة الروبوتية ووسائل النقل السريع الآلية عشرات الآلاف من المستخدمين، مما يدل بوضوح على الطلب على حلول مستدامة لوسائل النّقل ذاتية القيادة. وفي بيانات تنعكس رؤيتنا لمستقبل التنقل، ونحن واثقون من أن نجاح المركبات ذاتية القيادة سيمتد إلى ما وراء حدود منطقتنا."

من جانبه أضاف كريس شيلدريك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة what3words: "تقدم بيانات خدمة مذهلة خلال فعالية "دريفت إكس" الافتتاحية المثيرة هذه. وبدوره سيضمن تطبيق "دريفت إكس" المخصّص الذي يتميز بخاصية إدخال عنوان what3words توجه الرّكاب إلى الوجهة الصحيحة بالضبط في كل مرة."

وتم إطلاق سيارات الأجرة الروبوتية TXAI في عام 2021 كمشروع أولي مبتكر، وهي أول مركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومنذ إطلاقها، قطع أسطول النقل الذاتي، والذي يضم سيارات الأجرة الروبوتية والحافلات الصغيرة ووسائل النقل السريع الآلية ART، أكثر من 500،000 كيلومتر وأكمل ما يقرب من 16،000 رحلة. وعلى الرغم من أن معظم القيادة تتم إدارتها دون تدخل بشري وأنّ السيارة تُعتبر مستقلة تمامًا، إلّا أنّ مسؤول السّلامة يبقى متواجدًا في السيارة ويمكنه التحكم إذا ما لزم الأمر

ويأتي نجاح TXAI نتيجة ملموسة لدمج رؤى الذكاء الاصطناعي مع قدرات الذكاء الجيومكاني gIQ الخاصة ببيانات، والتي توفر البنية التحتية للبيانات الهامة لتشغيل الأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك الخرائط وتحديد المواقع عالية الدقة، في حين أن الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل استقلالية المركبات ممكنة.

ولطالما كانت بيانات رائدة في مجال القيادة الذاتية والأنظمة غير المأهولة في الشرق الأوسط، ولديها سجل حافل بالقدرة التكنولوجية والدراية الفنية بما في ذلك الحلول المستقلة والبنية التحتية السحابية والتوائم الرقمية والبنية التحتية للشحن وتطبيقات النقل الشاملة والاختبار والمحاكاة.

نبذة عن بيانات

توفر بيانات، وهي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك G42 حصة الأغلبية فيها، حلولًا جيومكانية شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل عروضها منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وملاحية جوية، بالإضافة إلى خدمات المسح والتحليل والإدارة والنمذجة والتصور ورسم الخرائط للبيانات الجيومكانية. كما تستفيد حلول بيانات من كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر بما في ذلك الأقمار الصناعية وأشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS) ومراقبة الأرض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لقيادة قدرات الذكاء الجيومكاني (gIQ).

ملحوظة:

في 18 ديسمبر 2023، أوصى مجلس إدارة كل من بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع (بيانات) وياه سات بدمج الكيانين لمساهميها. وكان الاندماج المقترح يهدف إلى إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات انتشار عالمي. وستستمر بيانات وياه سات في العمل بشكل مستقل حتى يتم الحصول على الموافقة التنظيمية ويكون الاندماج ساري المفعول، ومن المتوقع أن يتم ذلك في منتصف عام 2024.

حول what3words

تأسست شركة what3words في لندن عام 2013 على يد كريس شيلدريك، وهي طريقة بسيطة للتحدث عن المواقع بدقة. ويُعد عنوان what3words وسيلة سهلة الاستخدام لمشاركة المواقع بدقة عالية مع الآخرين، أو لإدخالها في المنصات والآلات مثل تطبيقات طلب سيارات الأجرة أو عمليات الدفع في التجارة الإلكترونية. وتم تحسينه لإدخال الصوت ويحتوي على ميزة مدمجة لمنع الأخطاء من خلال تحديد الأخطاء وتصحيحها على الفور.

ويتيح تطبيق what3words المجاني، المتاح لأجهزة iOS وAndroid، والخريطة عبر الإنترنت للأشخاص العثور على عناوين what3words ومشاركتها والتنقل إليها بـ 54 لغة حتى الآن. ويتم استخدام ملايين عناوين what3words حول العالم، حيث تستخدمها آلاف الشركات لتوفير المال وزيادة الكفاءة وتوفير تجربة أفضل للعملاء. كما يمكن دمج what3words بسهولة في التطبيقات والمنصات ومواقع الويب. وتتوفر المنتجات مجانًا أو مقابل رسوم رمزية للمؤسسات غير الحكومية المؤهلة. وتضم قائمة شركائها مرسيدس بنز، وترايمف للدراجات النارية، وبريمير إن، وAA، والعديد من خدمات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

ويضم فريق what3words أكثر من 150 شخصًا، في مكاتبها في المملكة المتحدة وألمانيا وفيتنام وترينيداد وتوباغو ومنغوليا. وجمعت الشركة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من مستثمرين مثل إنتل، وإنجكا (إيكيا)، ومرسيدس بنز، وأرامكس، ودويتشه بان، وسوبارو وصندوق سوني للابتكار.

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