مسقط: في إطار التزام بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – بترقية تجربة العملاء وتعزيز ولائهم، أعلن البنك عن إطلاق برنامج الولاء " نزوى بلس"، وهو برنامج مبتكر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصمم خصيصًا لحاملي بطاقات الائتمان. حيث يهدف البرنامج إلى تحويل المعاملات المالية اليومية إلى مكافآت قيّمة، من خلال النقاط التي يحصل عليها العملاء مقابل مشترياتهم. ويعتمد برنامج نزوى بلس على نظام “نقاط الولاء”، وهو برنامج مكافآت متعدد الاستخدامات يتيح للعملاء استبدال نقاطهم عبر مجموعة واسعة من العروض.

وبهذه المناسبة قال الفاضل محمد الغساني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: " يقوم نهجنا في بنك نزوى، فيما يخص تعزيز خدماتنا المصرفية المصممة للأفراد على هدفٍ راسخ؛ فكل ابتكار نقدمه ينبع من فهمٍ عميق لعملائنا: ما يسعون إليه، وما يطمحون إليه، وكيف يمكننا إضافة قيمة لتجربتهم المصرفية. إن نزوى بلس ليس مجرّد برنامج مكافآت، بل هو خطوة يجسّد إيماننا بأن الخدمات المصرفية يجب أن تتجاوز المعاملات لتعزيز العلاقات. ومن خلال مواءمة المكافآت مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطلعات أنماط الحياة العصرية، نؤكد التزامنا بالثقة والشراكة الدائمة مع كل عميل".

يمتاز برنامج “نـزوى بلس” بالشفافية وسهولة الاستخدام، حيث يُكافَأ حاملو البطاقات الائتمانية بنقاط ولاء عند استخدام بطاقاتهم في مشترياتهم اليومية. ويتيح البرنامج باقة متنوّعة من خيارات استبدال النقاط، تشمل تذاكر سفر مع خطوط طيران عالمية، حجوزات فندقية فورية عبر موردين عالميين، تأجير سيارات، وغيرها من التجارب المميزة. كما يدمج البرنامج بسلاسة ميزة الدفع بالنقاط، ما يُمكّن العملاء من الاستفادة منها في منتجات مختارة وعروض حصرية، بما في ذلك المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة. ويعمل البنك بشكل مستمر لتوسعة قائمة العلامات التجارية التي يمكن استبدال النقاط من خلالها لتشمل خيارات تنافسية تلائم مختلف أنماط الحياة.

ومع إطلاق بنك نزوى لبرنامج "نزوى بلس"، يعزّز البنك مكانته كمؤسسة رائدة في مجال التمويل الإسلامي، من خلال تقديم تجارب مالية مبتكرة ترتكز على الابتكار والشفافية. حيث يأتي هذا البرنامج كخطوة جديدة ضمن مساعي البنك المستمرة لتقديم حلول مصرفية عصرية تواكب تطلعات العملاء وتسهم في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.

-انتهى-

#بياناتشركات