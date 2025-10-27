مسقط: احتفاءً بيوم المرأة العمانية، جدد بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، التزامه بتعزيز دور المرأة وتمكينها من خلال حلول مالية إسلامية متكاملة، وذلك بإطلاق باقة 'هي تلهم' والتي تهدف إلى تقديم حلول مالية إسلامية متكاملة تواكب تطلعات المرأة العُمانية العصرية. وتأتي هذه الباقة، التي أُطلقت بمناسبة يوم المرأة العمانية، كخطوة لتعزيز علاقاته مع مختلف شرائح المجتمع.

تجمع باقة "هي تلهم" مجموعة من المزايا المصممة لتلبية تطلعات المرأة العمانية، مما يساهم في تعزيز الادخار بطريقة مستدامة. كما تتيح الباقة إمكانية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى لتوفير مزيد من المرونة المالية، ضمن إطار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولإضفاء طابع شخصي أكبر على هذه التجربة، تتضمن الباقة خيار طلب مديرة علاقات عملاء للزيارة المنزلية عند الطلب لفئة زبائننا المميزة، وتهدف هذه الزيارات إلى تقديم استشارات مالية مخصصة، تُمكّن العميلات من الاستفادة المثلى من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك. كما تتضمن باقة 'هي تلهم' عروضاً حصرية للتمويل السكني، تم تطويرها بالتعاون مع شركاء متخصصين في قطاع العقارات، لتوفير فرص أفضل للمرأة العُمانية لتحقيق حلمها في امتلاك منزلها.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الباقة، صرّح الفاضل محمد الغساني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: " في بنك نزوى، نؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها مصدر إلهام وقوة. ومن خلال حملة 'هي تلهم'، نسعى إلى تمكين المرأة العُمانية بالحلول المالية التي ترتقي بطموحاتها، وتواكب تطلعاتها، وتدعم رحلتها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا – ضمن إطار متكامل ينسجم مع قيمنا الإسلامية.وتجسد باقة "هي تلهم" التقدير الكبير الذي يكنه بنك نزوى لروح الإصرار والطموح التي تتميز بها المرأة، وللمساهمة الفعّالة التي تقدمها في نهضة وطننا."

إلى جانب باقة 'هي تلهم'، يطلق بنك نزوى برنامج 'توازن' الجديد، بالشراكة مع مبادرة 'لهنّ عُمان'، احتفاءً بهذه المناسبة. يهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى أربعة أسابيع، إلى دعم الصحة النفسية والجسدية والروحية والمالية للمرأة العمانية، ويشمل جلسات يقودها خبراء في مجالات الصحة النفسية، والصحة الجسدية للمرأة، والزواج والحياة الأسرية، والوعي المالي، انطلاقاً من القيم الإسلامية. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الراسخ بتنمية شاملة ومتكاملة لعملائه، انطلاقاً من إيمانه بأن التمكين الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن في جميع جوانب الحياة.

من خلال إطلاق باقة 'هي تلهم' وبرنامج 'توازن'، يؤكد بنك نزوى مجدداً مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تركز على تحقيق الأهداف الإنسانية. وتعكس هذه المبادرات رؤية البنك المستقبلية للخدمات المصرفية الشاملة، التي لا تقتصر على فهم طموحات المرأة ودعمها فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تزويدها بالوسائل والفرص اللازمة لتحقيق الازدهار المالي، بما يتماشى مع قيمها وأسلوب حياتها وأهدافها الشخصية.

