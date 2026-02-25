مسقط: تأكيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز متانة وكفاءة النظام المالي، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن إطلاق بطاقة الدفع الوطنية ”مال“ والتي تعمل تحت إشراف البنك المركزي العماني. ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتطوير منظومة المدفوعات، حيث طوّر البنك المركزي العماني إطار عمل بطاقة ”مال“ بهدف تعزيز البنية التحتية المالية ، وتعزيز الشمول المالي، إلي جانب تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وتشتمل المرحلة الأولى لإطلاق بطاقات الدفع الوطنية بطاقة الحسم المباشر ، على أن تتبعها لاحقاً حلول الائتمان والبطاقات المدفوعة مسبقاً وحلول دفع إضافية.

وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد لبنك نزوى: "يمثل إطلاق بطاقة الحسم "مال" محطة هامة في مسيرة التحول المالي في سلطنة عُمان. وباعتبارها مبادرة وطنية، فإنها تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى بناء نظام دفع أكثر مرونة وكفاءة وتقدماً من الناحية الرقمية، بما يدعم الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل للسلطنة. وفي بنك نزوى، لا يقتصر دورنا على تبني هذه المبادرات فحسب، بل نحرص على الإسهام الفاعل في دعم الحلول التي تعزز الرفاهية المالية لعملائنا، وتواكب في الوقت ذاته جهود التنمية الشاملة على مستوى الوطن. ومن خلال انسجامنا مع هذه التطورات الاستراتيجية، نواصل ترسيخ التزامنا بالابتكار، وتقديم خدمات متمحورة حول العملاء، وتحقيق نمو مستدام لقطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان".

وتماشياً مع توجيهات البنك المركزي العماني، سيقوم بنك نزوى بإصدار بطاقات الحسم المباشر ”مال“ لجميع الحسابات الجديدة التي سيتم فتحها عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة أو من خلال تطبيقه المصرفي على الهاتف المحمول. وتتيح البطاقة لحامليها الوصول الفوري إلى حساباتهم على مدار الساعة، بما يتيح إجراء عمليات السحب النقدي والشراء عبر أجهزة نقاط البيع داخل السلطنة، إلى جانب خدمات الدفع عبر المواقع الإلكترونية المحلية، وسداد الفواتير، والاستفادة من الخدمات الحكومية وتطبيقات الهاتف النقال. كما تتمتع البطاقة بتقنيات متقدمة تشمل خاصية الدفع دون تلامس (Contactless)، وخدمة الرقم السري لمرة واحدة (OTP) للمعاملات الإلكترونية المحلية، إضافة إلى سرعة إنجاز العمليات بكفاءة أعلى، ، وذلك لكونها تعمل ضمن شبكة «عُمان نت» المحلية، بما يوفر مستويات متقدمة من الخصوصية والأمان. ومن المقرر تمكين أجهزة نقاط البيع تدريجيًا من قبول بطاقة «مال»، بما يعزز خدمة الزبائن ويرتقي بتجربتهم المصرفية.

ومع مواصلة بنك نزوى لتعزيز مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، يأتي إطلاق بطاقات الحسم ”مال“ ليعزز من جهود البنك الرامية إلى توسيع نطاق الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة للأفراد في مختلف أنحاء السلطنة. كما تعكس باقة الخدمات الرقمية المتكاملة، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر شبكة الفروع المتنامية للبنك، استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية اليومية، وتوفير مزيد من الخيارات والمرونة، ودعم العملاء في إدارة احتياجاتهم المالية بثقة وسهولة.

ومع استمرار تطور أنظمة المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان، يؤكد بنك نزوى التزامه المتواصل بدعم مسار التحول المالي الوطني، عبر توفير حلول مصرفية آمنة، وسهلة الاستخدام، ومواكبة لمتطلبات المستقبل، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع ويعزز الثقة بالخدمات المالية الحديثة.

