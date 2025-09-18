الرياض، المملكة العربية السعودية: حصل بنك فيجن على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على بدء مزاولة أعماله المصرفية داخل المملكة، بما يُمثّل انطلاقة نوعية تهدف إلى تعريف الجمهور المستهدف ببنك فيجن وخدماته المبتكرة.​

ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على التزام بنك فيجن بتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها، من خلال نموذج يرتكز على الثقة والابتكار، حيث أن بنك فيجن يقوم بالاستفادة من التطورات التقنية التي تخلق بيئة مصرفية تفاعلية وشفافة.

ويعمل بنك فيجن على بناء هوية مؤسسية ترتبط بعمق احتياجات المجتمع السعودي، ليتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة عبّر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة بنك فيجن عن سعادته بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي للبدء بمزاولة الأعمال المصرفية للبنك قائلآ: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على دعمهم الثابت والدائم لمسيرة الوطن وحرصهم على رفعة المواطن وتنمية المملكة في مختلف المجلات. كما أود أن أشكر البنك المركزي السعودي (ساما) على دوره الفعال في تمكين وتطوير القطاع المصرفي. واختتم الراشد حديثه قائلآ: "أن إطلاق بنك فيجن هو تجسيد لالتزامنا الراسخ برؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن بنك فيجن يجسد قيم التميز، والشفافية، والتفكير المالي المستقبلي، ليقدم تجربة مصرفية عالمية المستوى، مستلهمة من أرض المملكة، وتعكس طموحاتها".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك فيجن الأستاذ عبدول شكيل عيدروس، "كان لإشراف ودعم البنك المركزي السعودي بالغ الأثر في تمكيننا من استيفاء المتطلبات النظامية والتنظيمية بكل كفاءة، وأن هذه الخطوة تأتي وفق رؤية طموحة لتقديم خدمات مصرفية لكافة العملاء الذين يتطلعون إلى حلول عصرية تندمج بسلاسة مع حياتهم وطموحاتهم، من خلال تقنيات عالمية، وتحليلات قائمة على البيانات،مؤكداً التزامهم بتقديم خدمات مصرفية سهلة وشفافة، وتقديم تجارب مالية مستقبلية تركز على الابتكار الرقمي لدعم الشمول المالي في المملكة والتحول الرقمي في القطاع المصرفي. وأشار إلى أن بنك فيجن ليس مجرد بنك، بل هو رمز لإيماننا بقدرة التكنولوجيا على التمكين، والتطوير، وتحسين حياة الناس. وأن غايتنا دائماً تنبع من الثقة، والتقدم، وخدمة الأفراد والعائلات ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية"وتحت إشراف البنك المركزي السعودي، عبر تحالف يضم عددًا من الشركات والمستثمرين.​

