مسقط - يُواصل بنك ظفار تمكين المرأة العُمانية عبر "حساب السيدات" المُصمَّم خصيصَا ليلبي احتياجاتها المالية في مختلف مراحل حياتها؛ جامعًا بين العوائد التنافسية والمزايا الحصرية التي ترتقي بتجربتها المصرفية وتمنحها مرونة أكبر في إدارة شؤونها المالية.

ويمنح الحساب النساء بطاقة خصم عمودية مميزة باللون البنفسجي؛ رمزًا للأناقة والتميُّز، تُتيح لهن الوصول إلى باقة واسعة من المزايا العصرية؛ بدءًا من إدارة المصروفات اليومية، مرورًا بالتخطيط لمستقبل الأبناء، ووصولًا إلى إعداد خطط التقاعد بثقة ومرونة.

ويُقدِّم الحساب عائدًا ادخاريًا مميزًا يصل إلى 3.9% مع خيارات مرنة للإيداع؛ مما يتيح للزبونات تعزيز مدخراتهن وتحقيق أهدافهن المالية سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى. وبالإضافة إلى المزايا المالية، يمنح "حساب السيدات" من بنك ظفار زبوناته عروضًا وخصومات حصرية لدى مجموعة مختارة من المتاجر والمطاعم وخدمات الجمال والموضة والترفيه، إلى جانب ذلك يوفر الحساب إمكانية الاستفادة من منتج تأمين المركبات فريد من نوعه، مصمم خصيصًا لفئة السيدات – باقة "لها"، إذ تم تطوير هذه الباقة بعناية لتلبية احتياجات المرأة في الطرق من خلال تقديم الدعم والتغطية الشاملة لضمان تجربة قيادة آمنة ومريحة.

وقال أمجد إقبال اللواتي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك ظفار : "ندرك الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء أسرتها ومجتمعها ومجال عملها، ولذلك صُمم حساب السيدات ليكون أكثر من مجرد منتج مصرفي، بل شريكًا ماليًا متكاملًا يوفر لها الأمان والراحة والمزايا الحصرية التي تتوافق مع طموحاتها وتطلعاتها".

كما يُتيح الحساب لزبونات الاستفادة من برنامج المكافآت الخاص بالبنك؛ حيث يُمكنهن كسب نقاط مع كل عملية شراء عبر بطاقة الائتمان واستبدالها بمكافآت متنوعة، مما يضيف قيمة إضافية إلى رحلتهن المالية.

وبهذه المزايا الشاملة، يواصل بنك ظفار ترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق عبر حلول متكاملة تدعم رحلة المرأة نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقلالية ماليًّا.

ويُعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يصل إجمالي عدد الفروع أكثر من 140 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان. ولقد زودت هذه الفروع بشاشات العرض والتقنيات الحديثة المهيأة لاستقبال الزبائن، إضافة إلى موظفين ذوي كفاءة عالية والذين لديهم الاستعداد لخدمة الزبائن وتخليص معاملاتهم المصرفية في وقت قياسي.

