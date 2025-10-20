مسقط - في خطوة مهمة نحو دعم أهداف رؤية عُمان 2040 للتنمية الحضرية المستدامة، وتوفير فرص تملك المنازل للمواطنين، أعلن بنك ظفار عن توقيعه اتفاقيات استراتيجية مع مطوري ثلاثة أحياء سكنية متكاملة )صروح) لتقديم حلول التمويل السكني.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات خلال معرض "المنزل والبناء" الذي أُقيم بالتزامن مع فعالية "أكتوبر العمران 2025" في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إذ تتيح هذه الاتفاقيات للمواطنين الحصول على تمويل للعقارات التي لا تزال قيد الإنشاء في ثلاثة من أكثر المجتمعات السكنية الواعدة في سلطنة عُمان، وهي حي الشروق من تطوير شركة الذهب العقارية، و حي السمو من تطوير شركة الدهّام العقارية، وحي العهد من تطوير شركة المدينة العقارية.

ولقد تم تطويرهذه المشاريع الثلاثة بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن مبادرة الأحياء المتكاملة في سلطنة عمان التي تهدف إلى توفير مجتمعات سكنية حديثة تلبي احتياجات الأسر العمانية، وتدعم أهداف الإسكان والاستدامة الوطنية.

ومن خلال هذه الشراكات، سيقدم بنك ظفار خيارات تمويل إسكان جذابة ومرنة للأفراد والمستثمرين تشمل أسعارًا تنافسية، وخطط سداد مخصصة، وأقساط مريحة تتماشى مع مراحل البناء. وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في توسعة محفظة البنك للتمويل الإسكاني ، وتعكس التزامه بتمكين المواطنين من تملك منازل عالية الجودة في مجتمعات مخططة ومزدهرة.

ويقع مشروع حي السمو، الذي تطوره شركة الدهّام العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في سيح النما بمحافظة شمال الشرقية، ويمتد على مساحة 275,000 متر مربع، ويضم 181 وحدة سكنية وثلاث قطع تجارية.

أما حي الشروق فقد تم تطويره من شركة الذهب العقارية، فيغطي مساحة 324,000 متر مربع، منها 40,000 متر مربع من المساحات الخضراء، إذ يضم المشروع 558 وحدة سكنية تشمل فلل وشقق، إلى جانب مركز تجاري، مركز ثقافي، مسجد، ومحطة وقود.

وفي ولاية العامرات، يقدم مشروع حي العهد من تطوير شركة المدينة العقارية – ضمن مبادرة "صُرُوح"، إذ يمتد المشروع على مساحة 450,000 متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليون ريال عماني، ويضم 1,065 وحدة سكنية تشمل فلل مستقلة، بالإضافة إلى شقق مصممة لتناسب أنماط حياة الأسر العمانية الحديثة.

وتتماشى هذه الشراكات مع استراتيجية بنك ظفار الشاملة لتمويل الإسكان، والتي تشمل القروض الإسكانية المصممة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. كما يقدم البنك حلول تمويل للعقارات الجاهزة، وشراء الأراضي، وتمويل البناء، والآن يُقدم تمويل العقارات قيد الإنشاء ضمن المشاريع المتكاملة الجديدة.

ويُعزز بنك ظفار دوره كداعم رئيسي لأهداف الإسكان في رؤية عمان 2040، إذ يُساعد المواطنين على تملك المنازل بأسعار مناسبة وخاصة في المجمعات السكنية الحديثة. كما يدعم البنك بشكل فعّال مبادرة الأحياء المتكاملة التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني (صرُوح) ويساهم في أهداف التخطيط الحضري والتنوع الاقتصادي.

وتعكس هذه الشراكات التزام بنك ظفار بتمكين المواطنين من خلال حلول تمويل إسكان مبتكرة، ميسّرة، ومستدامة تضمن امتلاك المزيد من الأسر للمنازل في مجمعات نابضة بالحياة وشاملة، ومصممة للمستقبل.

