مسقط: أعلن بنك ظفار ممثلاً بأكاديمية الأداء التابعة له عن إطلاق مبادرة إعداد محتوى تعليمي توعوي معني بالثقافة المالية يهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الأفراد في سلطنة عمان. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" ضمن مبادرة تعزيز الثقافة المالية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتکار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بمركز الشباب.

وتأتي مبادرة بنك ظفار لنشر وتعزيز الثقافة المالية بين أفراد المجتمع عبر الاستفادة من خبرات وكفاءات العاملين لديه من خلال إعداد محتوى تعليمي وتثقيفي يمكن الاطلاع عليه عبر المنصات التعليمية الرقمية. وتقدم المنصة مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والدورات التفاعلية التي تغطي مختلف جوانب القطاع المالية، بدءًا من أساسيات إدارة الأموال، والمدفوعات عبر الانترنت، والقروض ومنتجات التأمين المصرفي، وحتى الاستثمار والتخطيط المالي للمستقبل. كما توفر المنصة أدوات وموارد تعليمية متخصصة لمساعدة الموظفين ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة شؤونهم المالية بكفاءة.

وقد صرح الدكتور خالد بن سالم الحمداني، رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار، بقوله: "إن إطلاق هذه المنصة يأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية التعليم المالي في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق الاستقرار المالي. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في سلطنة عمان وتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. وذلك في إطار سعي البنك الدائم لتقديم خدمات مالية متكاملة وتحقيق الشمول المالي وتعزيز مكانته كشريك موثوق به في مسيرة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040."

تحتوي المنصة على مواد تعليمية متنوعة، تغطي من خلالها مجموعة واسعة من المواضيع المالية بلغة مبسطة وسهلة الفهم. وتتميز المنصة كونها تفاعلية ومرنة، حيث تتيح للمستخدمين التفاعل مع المحتوى التعليمي واختيار البرامج التي تناسب احتياجاتهم. كما يمكن الوصول إلى المنصة من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الذكية، مما يسهل على المستخدمين الاستفادة من خدماتها في أي وقت ومن أي مكان.

ومن ناحية أخرى؛ قام بنك ظفار بتسخير وسائل التواصل الإجتماعي لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، حيث دشّن مؤخرًا سلسلة من الحلقات الإذاعية (بودكاست) عبر قناة اليوتيوب للتوعية حول الثقافة المالية وذلك بالتعاون مع إذاعة هلا إف إم، وتناولت الحلقات عدة مواضيع مالية مهمة مثل؛ الاحتيال، والاستثمار، والتسويق، وتجربة الزبائن وغيرها.

كما يحرص البنك على تعزيز مكانته في القطاع المالي والمصرفي لسلطنة عمان من خلال تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر توفير أفضل المنتجات والخدمات، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.

ويلتزم بنك ظفار بالتأكيد على دوره التفاعلي مع المجتمع، حيث يأتي تدشين المنصة التعليمية ضمن مبادرات البنك لتعزيز ونشر الثقافة المالية علاوةً على الكثير من المبادرات الأخرى منها تنظيم ملتقى المرأة العمانية للقيادة بحضور نخبة من النساء القياديات في مختلف القطاعات بهدف التمكين المالي للمرأة، وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية شاملة تناسب جميع مراحل الحياة مثل حسابات النساء والأطفال والشباب والقصر، والذي يمكن فتحهم بكل سهولة عبر تطبيق الخدمات المصرفية من بنك ظفار وباتباع عدة خطوات فقط. كما قام البنك بتدشين حساب مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافةً إلى إنشاء قسم منفصل للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وتزويده بمحتوى يركز على الثقافة المالية، أيضًا نظم بنك ظفار يومًا مفتوحًا لطلبة المدارس بهدف تعزيز مبادئ الثقافة المالية ورفع الوعي المالي بين فئة طلبة وطالبات عدد من المدارس المختلفة.

لمعرفة المزيد حول بنك ظفار تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك (www.BankDhofar.com)، أو التواصل عبر وسائل التواصل الإجتماعي: فيسبوك (www.facebook.com/BankDhofar)، وإكس (@BankDhofar)، والإنستجرام (www.instagram.com/BankDhofar)، أو بالإتصال بمركز الاتصالات على مدار الساعة على 24791111.

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