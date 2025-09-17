مسقط: يُرسي بنك ظفار، أحد المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بالتعاون مع ماستركارد، معيارًا جديدًا من الدفع في القطاع المصرفي العُماني. يُمثل هذا الإعلان التاريخي خطوةً حاسمةً في مسيرة بنك ظفار لتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة على مستوى عالمي، تُلبي الاحتياجات المُتطورة لزبائنه.

بموجب هذه الاتفاقية، ستُقدم ماستركارد خبراتها العالمية وتقنياتها المُتطورة ووصولها الدولي لأعمال البطاقات في البنك. كما يمتد هذا التعاون الاستراتيجي ليشمل ظفار الإسلامي، الذراع المصرفية المُتوافقة مع الشريعة الإسلامية لبنك ظفار، لضمان استفادة الزبائن، سواءً من قطاع الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية، مع باقة مُحسّنة من خدمات البطاقات والحلول المالية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الفاضل/ ك. جوباكومار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار: "يُمثل هذا التعاون مع ماستركارد أكثر من مجرد تحالف استراتيجي، بل هو خطوة ثورية في إعادة تعريف تجربة الدفع لزبائننا. ومن خلال جلب ابتكارات عالمية المستوى إلى عُمان، نُعزز التزامنا بتقديم حلول مالية آمنة وسلسة وجاهزة للمستقبل، تُلبي الاحتياجات المالية لقاعدة زبائننا المتنوعة."

وعلق الدكتور ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا قائلا: "في ماستركارد، نلتزم بتسخير قوة التعاون مع رواد منظومة الدفع لتعزيز اقتصاد عُمان وتمكين شعبها. وتماشيًا مع رؤية عُمان 2040، يسرنا تعزيز حضورنا في سلطنة عُمان من خلال هذا التعاون الجديد مع بنك ظفار، والذي يُمثل إنجازًا هامًا في جهودنا لدفع عجلة الابتكار في مجال الدفع، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي. ونتطلع إلى العمل معًا لإثراء تجربة زبائن البنك ودعم خطط نموه الطموحة."

وأضاف الدكتور ديميتريوس: "بالنسبة لزبائن بنك ظفار، يُترجم هذا التعاون إلى تجربة مُحسّنة في كل مرحلة من مراحل عملية الدفع. ستُتيح شبكة ماستركارد العالمية قبولًا سلسًا للبطاقات، سواءً في المتاجر أو عبر الإنترنت أو أثناء السفر إلى الخارج. سيتمكن حاملو البطاقات من الحصول على مجموعة غنية من المزايا، بدءًا من دخول صالات المطارات وتأمين السفر الحصري، وصولًا إلى مكافآت أسلوب الحياة وخصومات المطاعم."

يبقى الأمان هو جوهر هذه الخدمة، ستوفر تقنيات ماستركارد الرائدة في مجال الحماية من الاحتيال، والمصادقة البيومترية، راحة البال للزبائن أثناء إجراء معاملاتهم. سيفتح دمج حلول ماستركارد الرقمية آفاقًا جديدة في مجال المحافظ الإلكترونية، والمدفوعات اللاتلامسية، والخدمات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المالية، مما يضع بنك ظفار في طليعة قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في سلطنة عُمان.

من خلال شراكته مع ماستركارد، يُعزز بنك ظفار دوره في دفع أجندة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، والتي تُعدّ محورًا أساسيًا لرؤية عُمان 2040. يُتيح هذا التعاون للبنك الوصول المباشر إلى منظومة ماستركارد العالمية للابتكار، والتي تشمل أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات العابرة للحدود. لن يقتصر هذا على تسريع ابتكار المنتجات فحسب، بل سيُسهم أيضًا في توسيع نطاق الشمول المالي، من خلال توفير حلول مُصممة خصيصًا لبطاقات الخصم المباشر والائتمان والدفع المسبق للشباب، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يُعزز بنك ظفار ريادته في الابتكار المُركّز على خدمة الزبائن من خلال تقديم حلول دفع ماستركارد، مع لعب دور محوري في دفع عجلة التقدم الرقمي والتحول المالي في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

#بياناتشركات

- انتهى -