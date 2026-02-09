الدوحة، قطر: استمرارًا لخطواته المتلاحقة لتوسيع شراكاته الاستراتيجية على هامش لقمة الويب قطر 2026، أبرم بنك دخان اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ديبسي، الشركة الناشئة الرائدة بمجال بوابات الدفع، لدعم تطوير الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة قطر، مما يعزز ريادة البنك في التحول الرقمي ونماذج الصيرفة الإسلامية المستقبلية.

تنبثق هذه الشراكة عن التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار المالي، والمساهمة في تطوير قطاع مالي أكثر انفتاحًا وتكاملاً وكفاءة، تماشيًا مع الرؤى الاستراتيجية والأولويات الوطنية لدولة قطر.

استنادًا إلى بنيته التحتية المصرفية وقدراته الرقمية المتقدمة، يمضي بنك دخان قدمًا في دعم تطوير تطبيقات الخدمات المصرفية المفتوحة التي تُعزز التكامل والاتصال بين مختلف أطراف المنظومة المالية، مع الالتزام التام بمعايير الأمن السيبراني والحوكمة المؤسسية والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويُشار إلى أن هذا التعاون يتسق مع رؤية وأهداف مصرف قطر المركزي، لاسيما في هذا التوقيت الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة شركة ديبسي بانضمامها كأول شركة في دولة قطر إلى القائمة التنظيمية التجريبية السريعة بمجال المصرفية المفتوحة، تحت إشراف مصرف قطر المركزي، ما يؤكّد جاهزية الشركة لتصميم واختبار حلول مالية مبتكرة ضمن إطار تنظيمي آمن ومرن، يخدم تطلعات القطاع المالي القطري.

نبذة حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليهم بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل بالدوحة وفروعه التسعة المنتشرة في دولة قطر. البنك مملوك للجهات التالية: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.6٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 7.0٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات. قام البنك بتغيير علامته التجارية من بنك بروة إلى بنك دخان خلال شهر أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

في 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي المنعقد في 25 يناير 2023. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك في بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

-انتهى-

#بياناتشركات