عبدالله التويجري: "الخدمات المصرفية كخدمة" ركيزة محورية لمستقبل التكنولوجيا المالية في الكويت

إطلاق المرحلة الأولى من برنامج BaaS خطوة لمرحلة متكاملة .. ومستمرون في تعزيز خدماتنا الرقمية

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق برنامجه الجديد لشركات التكنولوجيا المالية - "الخدمات المصرفية كخدمة" (“Banking as a Service” or “BaaS”)، ليكون بذلك من أوائل البنوك الكويتية التي تحصل على موافقات بنك الكويت المركزي في هذا المجال، مؤكداً ريادته في دعم منظومة الابتكار الرقمي لقطاع شركات التكنولوجيا المالية.

ويُعد البرنامج إضافة نوعية إلى السوق المحلي، إذ يوفر مجموعة من الخدمات التى تمثل العمود الفقري لمعظم ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث تشمل هذه المنظومة خدمة إضافة البطاقات المصرفية للمحافظ الرقمية Bin Sponsorship ، وخدمة رقم الحساب المصرفي الافتراضي Virtual IBAN ، وأجهزة الصرّاف الآلي ATM as a Service ، مع الالتزام الكامل بالطبع على استيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة من بنك الكويت المركزي قبل توفير أي خدمة لشركات التكنولوجيا المالية أو المحافظ الرقمية، حيث يوجد حالياً عددًا من الشركاء لبنك بوبيان في مختلف مراحل البرنامج.

** إنجاز بارز للقطاع المالي

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في البنك، عبدالله التويجري "تعد موافقة بنك الكويت المركزي على إطلاق خدمة "BIN Sponsorship" لبنك بوبيان خطوة تعكس أهمية هذا الإنجاز ليس لبنك بوبيان فقط، بل للقطاع المالي الكويتي ككل. فهي تمثل التزامنا بتوفير بنية تحتية مصرفية متطورة تُمكن شركات التكنولوجيا المالية من الابتكار و تقديم أفضل الخدمات لعملائها ، مع ضمان أعلى مستويات الحوكمة والأمن والامتثال باللوائح والتشريعات."

وأضاف "في بوبيان، نعتبر "الخدمات المصرفية كخدمة" (BaaS) ركيزة أساسية لمستقبل التكنولوجيا المالية. وتجسد خدمات إضافة البطاقات المصرفية للمحافظ الرقمية Sponsorship Program، و أجهزة الصرّاف الآلي كخدمة ATM as a Service و رقم حساب المصرفي الافتراضي Virtual IBANمثالاً عملياً لكيفية توظيف بوبيان لمنظومته الرقمية لخدمة شركائه، بما يتيح لهم من تقديم حلول تلبي تطلعات العملاء وتدعم جهود الشمول المالي في الكويت."

** ثلاث خدمات رئيسية في المرحلة الأولى

خلال المرحلة الأولى من البرنامج، سوف يطرح البنك ثلاث خدمات جديدة، وهي:

إضافة البطاقات المصرفية للمحافظ الرقمية BIN Sponsorship .

تستهدف هذه الخدمة شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة التي أثبتت جدوى حلولها، حيث تساعدهم على تأسيس وتهيئة البنية التحتية للمدفوعات وربطها بشبكات الدفع العالمية عبر "بنك بوبيان". ومن خلالها سيتمكن مقدمو خدمة الدفع الإلكتروني ومقدمو خدمة النقود الإلكترونية من إصدار بطاقات الدفع والتوسع في منتجاتهم وخدماتهم تحت مظلة بنك الكويت المركزي الرقابية، مما يوفر مساراً أسرع واكثر امتثالاً للوصول إلى السوق.

أجهزة الصرّاف الآلي كخدمة ATM as a Service

خدمة تتيح لمشغلي المحافظ الرقمية استخدام أجهزة السحب الآلي خاصة بهم عبر ربطها بشبكة "بوبيان"، لتقديم خدمة السحب النقدي بدون بطاقة “Cardless Cash Withdrawal” ، بما يضيف بُعداً جديداً لحلول الشمول المالي في الكويت .

رقم الحساب المصرفي الافتراضي Virtual IBAN

و هي خدمة تتيح لمستخدمي المحافظ الرقمية الحصول على رقم حساب مصرفي افتراضي يمكنهم من استقبال تحويلات الأموال من الحسابات المصرفية في البنوك والذي سيُمكن أصحاب الأعمال و غيرهم من تحويل المبالغ من حساباتهم المصرفية في البنوك إلى مستخدمي المحافظ الرقمية.

**التزام بتمكين الابتكار والتحول الرقمي

وأكد التويجري أن استراتيجية بوبيان في "الخدمات المصرفية كخدمة" (BaaS) تتماشى مع رؤية الكويت في التحول الرقمي، وتتوافق مع توجيهات بنك الكويت المركزي نحو تشجيع الابتكار مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.

وأضاف أن بوبيان، كمزود رائد للخدمات الرقمية المتكاملة، يمنح شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع، مع تقليل الأعباء المالية التقليدية المرتبطة بدخول سوق الخدمات المالية.

واختتم التويجري تصريحه مؤكداً أن هذه المرحلة الأولى ضمن برنامج متكامل لتمكين الابتكار، وبناء الشراكات، وتعزيز مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن بوبيان سيواصل طرح المزيد من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة في إطار "الخدمات المصرفية كخدمة" (BaaS)، بما يعزز مكانته كأحد أبرز داعمي الابتكار في الكويت والمنطقة، ويواكب تطلعات العملاء والشركاء على حد سواء.