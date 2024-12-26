العثمان: الاتفاقية الجديدة امتداد للشراكة التاريخية التي تجمع بنك الكويت الوطني ومجموعة الشايع

- "الوطني" يستفيد من علاقاته المميزة مع كبرى الشركات في مختلف القطاعات لمكافأة عملائه

هادن: مجموعة الشايع تقدم منتجات وعروضاً حصرية لعملائها في الكويت من خلال شراكتها مع "الوطني"

- واثقون بأن الشراكة ستحقق ما يصبو إليه كل من البنك والمجموعة بتوفير أفضل العروض لعملائهما

يسعى بنك الكويت الوطني دائماً إلى تقديم أفضل المزايا والعروض الحصرية التي تلبي احتياجات عملائه وتناسب تطلعاتهم وأنماط حياتهم المختلفة، وتشكل قيمة مضافة للتجربة المصرفية المميزة التي يتمتع بها عملاء "الوطني" تزيدها تميزاً.

وفي هذا الإطار، أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيعه اتفاقية شراكة حصرية مع مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية في قطاع التجزئة، تمهّد لإطلاق خدمة جديدة غير مسبوقة في السوق المحلي مع بداية العام الجديد 2025.

وأوضح البنك أن هذه الشراكة سيستفيد منها عملاء البنك داخل الكويت وخارجها وتمنحهم مزايا استثنائية، ما يرسخ ريادة "الوطني" وأسبقيته في تقديم كل ما هو جديد ومميز لعملائه.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع، السيد/ محمد الشايع، في برج الشايع، حيث قام بتوقيعها كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، السيد/ جون هادن.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ محمد العثمان: "إن توقيع هذه الاتفاقية الحصرية مع مجموعة الشايع يعد امتداداً للشراكة التاريخية التي تجمع بنك الكويت الوطني مع مجموعة الشايع، وتأتي ضمن جهود البنك المتواصلة للاستفادة من علاقاته المميزة مع كبرى الشركات في مختلف القطاعات، لمكافأة عملائه بعروض ومزايا استثنائية تثري تجربتهم المصرفية معنا".

وأضاف العثمان: "يعد التميّز وتقديم أفضل تجربة مصرفيّة للعملاء جزءاً رئيسيّاً من ثقافة بنك الكويت الوطني، حيث يسعى البنك من خلال إبرام مثل هذه الشراكات لمنح عملائه مزايا لا تتماشى مع احتياجاتهم ومتطلباتهم فقط، بل تتجاوز توقعاتهم"، مشيراً إلى أن ريادة "الوطني" وخبراته الواسعة على مدى عقود تمكّنه من فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، وبالتالي تقديم خدمات ومنتجات وعروض تلائم أنماط حياتهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، السيد/ جون هادن: "فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية الحصرية بين مؤسسة مالية ومصرفية رائدة بحجم بنك الكويت الوطني، ومجموعة الشايع، والتي نقدم من خلالها منتجات وعروضاً حصرية لعملائنا في الكويت".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستوفر مجموعة رائعة من الخدمات لعملاء مجموعة الشايع وبنك الكويت الوطني على حد سواء، وتمنحهم مزايا استثنائية وعروضاً حصرية تعزز تجربتهم الشاملة مع علاماتنا التجارية".

ويحرص بنك الكويت الوطني دائماً على تقديم العروض المجزية والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة لعملائه من كافة الشرائح، ما يدعم موقعه الريادي في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً، فيما تدير مجموعة الشايع عدداً كبيراً من العلامات التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، حيث تقدم أشهر العلامات التجارية في العالم لعملائها من خلال آلاف المتاجر والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، وأكثر من 125 موقعاً للتجارة الإلكترونية والرقمية.

نبذة عن مجموعة الشايع:

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية ديناميكية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجل ثابت من النمو والابتكارات. أثبتت "الشايع" نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات لا مثيل لها تضم أكثر من 70 علامة تجارية بين أكثر العلامات شعبية حول العالم.

وتمتد محفظة مجموعة الشايع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4 آلاف متجر ومقهى ومطعم ووجهة ترفيهية، وعمليات رئيسية في القطاع اللوجستي وإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 موقعاً للتجارة الإلكترونية والرقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء للأفراد في المنطقة.

توظف مجموعة الشايع أكثر من 50 ألف موظف في قطاعات متعددة، بما في ذلك الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والمفروشات المنزلية والضيافة والترفيه، حيث يجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف العلامات التجارية التي تديرها المجموعة.

بدءاً من المحلات والمطاعم الرئيسية المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية، وخدمة السيارات والتسوق عبر الإنترنت، تقدم مجموعة الشايع لعملائها التجارب التي يفضلونها مع العلامات التجارية التي يحبونها، وبالطرق التي يختارونها، بما في ذلك ستاربكس، وأمريكان إيجل، وفوت لوكر، وفيكتوريا سيكريت، وإتش آند إم، وباث آند بودي وركس، وشارلوت تيلبوري، وريزينج كينز، وشيك شاك، وتشيبوتلي.

-انتهى-

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