البنك حريص على دعم أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للطاقة 2040

في إطار التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، ودعمه المتواصل لمساعي الدولة المصرية نحو خلق نظام بيئي مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة، وقع بنك الكويت الوطني - مصر البرتوكول الرابع مع جمعـية دار الأورمان لتمويل المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات " شفاء الأورمان" بمدينة الأقصر والتي تقدم خدمة صحية متميزة لمرضى السرطان من أهالي صعيد مصر.

وبحضور السيد/ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر والمهندس/ حسام القباني – مؤسس جمعية دار الأورمان والرئيس الشرفي لها مدى الحياة، قام السيد/ وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب بتوقيع البروتوكول ممثلا عن البنك، وقام بالتوقيع من جانب الأورمان السيد/ أحمد الجندي - رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور السيد/ كريم كمال – رئيس قطاع الوظائف المساندة، وقطاع الاستدامة والتمويل المستدام، والأستاذة/ حنان ثابت – رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس/ يوسف العسال - رئيس القطاع الإداري والهندسي، والأستاذة/ نوران عبد الرحمن – مدير وحدة المسؤولية المجتمعية.

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للطاقة 2040، كما أنها تعد استكمالًا لمبادرات البنك السابقة التي قام خلالها بتمويل المراحل الثلاثة الأولى من محطة الطاقة الشمسية بشكل منفرد.

وبهذا البروتوكول يصل إجمالي مساهمات البنك لإنشاء جميع مراحل المحطة إلى ما يقرب من 59 مليون جنيه مصري بحلول عام 2029، ومن المتوقع أن توفر المحطة بجميع مراحلها ما يقرب من (40%) من احتياجات المستشفيات من الكهرباء، بما يسهم في خفض التكاليف، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمرضى.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص باستمرار على دعم كافة المشاريع والمبادرات الهادفة لتعزيز جهود الاستدامة في جميع الدول التي يعمل بها، كما قطع البنك شوطاً طويلاً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حتى أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، ما يعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

-انتهى-

#بياناتشركات