القاهرة – في إطار سعيه المستمر لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، أعلن بنك القاهرة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع شركة تالي، الرائدة في مجال تمكين المدفوعات الرقمية في مصر، وذلك استكمالاً لمسيرة تعاون ناجحة ومثمرة بدأت منذ عامين.

وقد انطلقت الشراكة بين بنك القاهرة وتالي في مجال خدمات قبول المدفوعات للعملاء بأنواعها، والتي حققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية. واستمراراً لهذا التعاون المثمر، وقّع الطرفان عقد شراكة جديد في مجال معالجة و تجهيزات الأنظمة الخاصة ببطاقات الائتمان، بحيث أصبحت تالي مسؤولة عن عمليات المعالجة لهذه البطاقات، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الخدمات الجديدة التي يعتزم البنك طرحها بالإضافة الى التطوير الكامل للخدمات الحالية.

وتُعد تلك الاتفاقية خطوة محورية استكمالاً لما حققه بنك القاهرة من إنجازات استثنائية وتميز في مجال البطاقات وقبول المدفوعات ، حيث ستمكنه من تقديم حلول دفع أكثر أماناً وسلاسة وابتكاراً لعملائه، بما يتماشى مع استراتيجيته والتزامه بتبني أحدث التقنيات لدعم منظومة المدفوعات الرقمية في مصر. كما تعكس التزام البنك بتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، قائلاً: "تؤكد هذه الاتفاقية على رؤيتنا الاستراتيجية وريادتنا في مجال المدفوعات الرقمية، البطاقات وقبول المدفوعات، حيث تعد محفظة البطاقات الائتمانية لبنك القاهرة واحدة من أكبر المحافظ بالسوق المصرفي والتى شهدت تطوراً بالغاً ونجاحات متميزة على مدار الأعوام السابقة، موضحاً أن تلك الشراكة تشكل محطة بارزة في مسيرة نجاح البنك في قطاع بطاقات الائتمان، والتى تُمثل خطوة استراتيجية نحو مواصلة تقديم منتجات مبتكرة ، إلى جانب توفير خيارات دفع متنوعة من خلال شركة تالي. ويأتي ذلك استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال شراكتنا السابقة في مجال خدمات قبول المدفوعات، والتي شهد خلالها البنك نموًا ثابتاً وإيجابيًا مكّنه من تقديم حلول قبول مدفوعات متكاملة لعملائه. مشيراً إلى أن الاستثمار في الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الحلول التكنولوجية المحليين يُعد عنصراً أساسياً لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم حلول دفع آمنة وقابلة للتطوير تركز على تلبية احتياجات العملاء."

من جانبه، أعرب الأستاذ توفيق محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تالي للمدفوعات الرقمية، عن فخره بالشراكة مع بنك بحجم ومكانة بنك القاهرة، مؤكداً أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات معالجة المدفوعات والبنية التحتية الرقمية القوية. وأضاف:"هذا التعاون يُعد نموذجاً حياً لقوة الشراكة بين المؤسسات المالية والشركات الناشئة المحلية في مجال التكنولوجيا المالية، بما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية للتحول الرقمي وتطوير المدفوعات الإلكترونية."

ويهدف التعاون الجديد بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن والحماية من الاحتيال عبر استخدام تقنيات متطورة في معالجة البطاقات، وتوسيع الخدمات الرقمية للبنك لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم حلول دفع آمنة وسلسة ومبتكرة. كما تسعى تلك الشراكة إلى دعم تطوير منظومة مالية حديثة مبنية على أحدث التقنيات العالمية.

وتُرسّخ هذه الشراكة مكانة تالي كشركة مصرية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية، وتؤكد التزامها بتقديم حلول مرنة وآمنة. ومن خلال هذا التعاون، تسعى تالي إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد المدفوعات الرقمية في مصر، وتعزيز الابتكار الذي يخدم قطاعي البنوك والتكنولوجيا المالية معاً لتوسيع نطاق الخدمات وتلبية احتياجات العملاء.

يُذكر أن شركة “تالي” تأسست في عام 2021 باستثمارات أولية بلغت 650 مليون جنيه مصري، وُسرعان ما أرست مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تقدم حلولًا متكاملة ومبتكرة في منظومة المدفوعات الرقمية. والمحافظ الإلكترونية، وحلول التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى معالجة البطاقات البنكبة بجميع فئاتها سواء الخصم المباشر، البطاقات الائتمانية والمدفوعة مسبقًا.

-انتهى-

#بياناتشركات