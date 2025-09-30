دبي - اختتم بنك الفجيرة الوطني حملة صرف العملات الأجنبية لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال، التي تقدم جوائز قيّمة للفائزين تقديراً لاختيارهم حلول صرف العملات الأجنبية في البنك التي تسهم في تحقيق الطموحات العالمية للشركات في دولة الإمارات.

وتهدف الحملة إلى تكريم العملاء الذين يعتمدون حلول صرف العملات الأجنبية، ويستفيدون من الخدمات الاستشارية المميزة التي يقدمها بنك الفجيرة الوطني. وحظي جميع العملاء المؤهلين، وهم من قاموا بإجراء معاملتين على الأقل لصرف العملات الأجنبية بقيمة لا تقل عن 5,000 دولار أمريكي في الفترة ما بين 1 مايو و31 يوليو، بفرصة الدخول تلقائياً في سحب للفوز بجوائز قيّمة تتضمن 5 أجهزة آيفون 16 برو ماكس من آبل، مع فرصة إضافية للفوز في السحب مقابل كل معاملتين إضافيتين مؤهلتين يجريهما العميل، ووُزعت الجوائز على الفائزين في مقر البنك بدبي في 25 سبتمبر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: "نركز في بنك الفجيرة الوطني على تلبية مختلف احتياجات وتطلعات عملائنا الكرام. وتؤكد حملة صرف العملات الأجنبية لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال التزامنا الراسخ بدعم الشركات، من خلال تزويدها بحلول مبتكرة تسهم في تسريع وتيرة نموها وتعكس تقديرنا لولائها. نحن فخورون بالنجاح الكبير الذي يحققه عملاؤنا، ونتطلع إلى مساعدتهم على الوصول إلى آفاق جديدة مستقبلاً".

يقدم بنك الفجيرة الوطني لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال مجموعة متنوعة من حلول صرف العملات الأجنبية المخصصة للمعاملات اليومية والعمليات الاستراتيجية، كما يتيح لهم إجراء المعاملات بكل سهولة عبر منصة الشركات من بنك الفجيرة الوطني وتطبيق الهاتف المحمول من بنك الفجيرة الوطني لعملاء الشركات، بالإضافة إلى إمكانية استشارة فريق من مدراء علاقات العملاء لتحديد احتياجات كل قطاع بدقة. وتؤكد هذه الحملة التزام بنك الفجيرة الوطني بتمكين الشركات في دولة الإمارات، من خلال توفير مكافآت عملية، وخدمات هادفة لترسيخ العلاقات، وحلول مالية، مما يسهم في تعزيز نمو أعمال العملاء.

لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

