في إطار التزامه المستمر بتعزيز تجربة العملاء وترسيخ مبادئ الشمولية، نظم بنك العز الإسلامي برنامجاً تدريبياً متكاملاً متخصصاً في لغة الإشارة لموظفي البنك، وذلك بالتعاون مع معهد التواصل بهدف تمكين موظفي البنك من اكتساب المهارات الأساسية للتواصل الفعّال مع العملاء من ذوي الإعاقة السمعية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود البنك الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية شاملة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، حيث ركز البرنامج التدريبي على تطوير مهارات التواصل بلغة الإشارة، وتعزيز الوعي بأهمية تقديم تجربة مصرفية ميسّرة ومتكافئة للعملاء من ذوي الهمم. وقد شارك في البرنامج ٢٥ موظف من المقر الرئيسي وفروع البنك، حيث تلقوا تدريبًا عمليًا ونظريًا مكثفًا يهدف إلى تعزيز قدرتهم على التفاعل مع العملاء بلغة الإشارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وبناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام.

وفي هذا السياق، قالت الفاضلة/ لينا آل عبدالسلام رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن الشمولية ليست خيارًا بل مسؤولية الجميع، ويأتي هذا البرنامج ليعكس التزامنا بتزويد موظفينا بالمهارات التي تمكنهم من خدمة جميع عملائنا بكفاءة واحترافية. إن تعزيز قدرتنا على التواصل مع جميع عملائنا يمثل خطوة مهمة نحو تقديم تجربة مصرفية أكثر شمولًا مع فئات مختلفة من المجتمع".

هذه المبادرة تعكس التزام البنك الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على تبني أفضل الممارسات التي تضمن تحقيق الشمول المالي، وتوفير بيئة مصرفية دامجة تراعي احتياجات الجميع. تعاون بنك العز الإسلامي مع معهد التواصل يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق أثر إيجابي مستدام، وسيستمر البنك في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير مهارات موظفيه وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة لكافة العملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات