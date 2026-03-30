أعلن بنك العز الإسلامي عن اعتماده توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ تأسيسه، بما يعكس نقلة نوعية في مسيرة البنك ويؤكد متانة أدائه المالي ونجاح استراتيجيته في تحقيق النمو المستدام.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمرحلة تحول استراتيجي شهدها البنك على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث عمل على إعادة تشكيل نموذج أعماله، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتطوير منتجات وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتواكب تطورات السوق. كما أسهمت هذه الجهود في ترسيخ أسس الحوكمة المؤسسية وتعزيز جودة الأصول وتحقيق أداء مالي أكثر استقرارًا واستدامة.

وبهذه المناسبة، صرح معالي يحيى الجابري، رئيس مجلس إدارة بنك العز الإسلامي قائلاً: "يمثل توزيع أرباح للمساهمين محطة تاريخية في مسيرة البنك، ويعكس نجاحنا في ترسيخ أسس حوكمة راسخة ونهج مؤسسي قائم على الاستدامة والمسؤولية. ولقد أسهمت هذه الركائز في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، ونحن على ثقة بأن البنك سيتمكن من مواصلة تحقيق النمو وتعزيز القيمة للمساهمين."

كما صرح الفاضل/ علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي قائلاً: "يمثل إعلان توزيع الأرباح للمرة الأولى منذ تأسيس البنك إنجاز استثنائي في مسيرتنا، ويعكس التحول العميق الذي شهده البنك خلال السنوات الخمس الماضية. ولقد ركزنا على بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، قائمة على الابتكار والانضباط المؤسسي، وهو ما مكننا من تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على مساهمينا. ونحن على ثقة بأن البنك ماضٍ قدمًا في تحقيق المزيد من النمو المستدام وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي، مع استمرارنا في توفير بيئة عمل متميزة تدعم تطوير كوادرنا وتمكنهم من تحقيق أفضل أداء."

ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذا الإعلان التزامه بمواصلة تنفيذ استراتيجيته طويلة المدى، والتركيز على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع تطلعات سلطنة عُمان نحو النمو والازدهار.

-انتهى-

#بياناتشركات