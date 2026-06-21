في إطار التزامه الراسخ بالاستدامة وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات الوطنية، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامجه الرائد "مناهل العز"، والذي يستضيف هذا العام ٥٠ طالباً وطالبة من مختلف الجامعات والكليات في سلطنة عُمان.

ويُعد البرنامج أحد المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية البنك للاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث يركز على البعد الاجتماعي من خلال دعم التعليم، وتعزيز قابلية التوظيف، وتنمية المهارات، وإعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف برنامج "مناهل العز" إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل من خلال توفير تجربة تدريبية عملية متكاملة تمكن الطلبة من اكتساب خبرات مهنية مباشرة في مختلف إدارات البنك، بما في ذلك العمليات المصرفية، وتجربة العملاء، والمالية، وإدارة المخاطر، وتقنية المعلومات، والتسويق، ورأس المال البشري، والحوكمة المؤسسية. كما يتضمن البرنامج جلسات إرشاد وتوجيه مهني وورش عمل تطويرية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين

ومنذ انطلاقه، نجح برنامج "مناهل العز" في تخريج أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة، استفادوا من الخبرات العملية والمعارف المهنية والمهارات المكتسبة التي أتاحها لهم البرنامج في دعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. وقد أسهم البرنامج بشكل ملموس في تعزيز جاهزية المشاركين لسوق العمل وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، حيث أشاد العديد من الخريجين بالأثر الإيجابي الذي تركته التجربة التدريبية على تطورهم المهني وثقتهم بقدراتهم وفرصهم المستقبلية. ويعكس هذا النجاح المتواصل قدرة البرنامج على إحداث أثر اجتماعي مستدام من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة ودعم تطورها بما يتماشى مع رؤية البنك في تمكين الأفراد والمجتمعات وصناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وينسجم البرنامج مع رؤية البنك الأوسع للاستدامة، والتي تركز على تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد من خلال المبادرات الهادفة إلى دعم التعليم، وتنمية المجتمعات، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير رأس المال البشري. كما يساهم في دعم مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز تنافسية الشباب العُماني، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز والتعلم المستمر.

ويجسد إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج إيمان بنك العز الإسلامي بأن التنمية المستدامة تبدأ بالاستثمار في الإنسان وتمكين الأجيال القادمة وخلق الفرص التي تتيح للأفراد والمجتمعات تحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن خلال مبادراته المجتمعية والتنموية، يواصل البنك جهوده في تحويل المجتمعات وتمكين المستقبل إلى واقع ملموس يترك أثراً مستداماً للأجيال القادمة ويسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار في سلطنة عُمان.

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