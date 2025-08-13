دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة فيناسترا، الرائدة عالمياً في برمجيات الخدمات المالية، أن بنك الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وصاحب الحضور الدولي، قد أتم بنجاح تنفيذ منصة فيناسترا للقنوات المصرفية لتعزيز خدماته المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات، وذلك في في غضون أربعة أشهر فقط. وتمكّن هذه المنصة المتطورة البنك من تقديم تجربة رقمية موحدة وآمنة وسلسة عبر مختلف القنوات، مع تحسين الكفاءة التشغيلية والمرونة، والارتقاء برضا العملاء.

ومن خلال تحديث البنية التحتية الخاصة بتمويل التجارة وإدارة النقد، أصبح بإمكان بنك الريان إطلاق قدرات جديدة تركز على الاستخدام عبر الأجهزة المحمولة، وتسريع الوصول إلى التمويل، وفتح آفاق جديدة للنمو، إلى جانب تعزيز ولاء العملاء.

وقد قادت شركة IBC Solutions، المزود الإقليمي للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عملية التنفيذ التي استكملت خلال أربعة أشهر فقط. وخلال الفترة ذاتها، أتم بنك الريان أيضاً الترقية إلى الإصدار الأحدث من منصة Finastra Trade Innovation، بما يضمن الامتثال لمعيار الرسائل المالية العالمي ISO 20022 MX وتدعم المنصتان خدمات البنك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل متكامل من البداية حتى النهاية.

وفي تعليق له على هذ ا الإنجاز، قال عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة في بنك الريان: "إن إطلاقنا الفعلي لمنصة Corporate Channels يُمثل خطوة استراتيجية محورية في مسعانا لتقديم خدمات رقمية رائدة لعملائنا من قطاع الشركات. توفر لنا المنصة المرونة وقابلية التوسع لمواكبة احتياجات السوق المتغيرة، مع تقديم خدمات تمويل التجارة وإدارة النقد بطريقة آمنة، ومبتكرة، ومتمحورة حول العميل. لقد وسّعنا شراكتنا طويلة الأمد مع فيناسترا بفضل ما تقدمه من حلول غنية، سهلة التكامل، وسريعة التفعيل. والأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تدعم رؤيتنا بأن نكون المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر موثوقية وريادة في الابتكار المصرفي."

حسام عيتاني، رئيس قطاع التحول ل مجموعة بنك الريان، أضاف: "في بنك الريان، نحن ملتزمون بقيادة عملية التحول بطريقة تحقق فائدة حقيقية لعملائنا. ويُعد إطلاق القنوات المصرفية للشركات جزءاً من رؤيتنا الأشمل لتحويل التجربة المصرفية إلى تجربة أكثر سلاسة وكفاءة وتخصيصاً. كما يعكس هذا الإنجاز قدرتنا المتزايدة على إطلاق منتجات رائدة في السوق بسرعة وسلاسة أكبر. "

إلى ذلك، توفر منصة Corporate Channels من فيناسترا حلاً رقمياً شاملاً ومتكاملاً لتوحيد خدمات تمويل التجارة، وسلاسل الإمداد، وإدارة النقد، والتمويل، وخدمات الخزينة المخصصة لعملاء الشركات. ومع وسائل الأمان المدمجة، وميزات الالتزام بالتعليمات الرقابية ، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، تُمكن المنصة بنك الريان من التكيف بسرعة مع متطلبات السوق، وتقديم خدمات شفافة ومخصصة. كما تتميز المنصة بقدرات API، ما يسهل عمليات الدمج السلسة وتدفقات العمل القابلة للتخصيص.

واستكمالاً لتوسيع البنية الرقمية، اختار بنك الريان مؤخراً حل Essence من فيناسترا كنظام أساسي للبنك، إلى جانب استمراره في استخدام منصة Opics لإدارة الخزانة، مما يعكس عمق التعاون المتنامي بين المؤسستين.

من جهته، صرّح مانيش جوشي، نائب الرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قسم التمويل في فيناسترا: "تُعد شراكتنا مع بنك الريان، والتي تمتد لأكثر من 16 عاماً، نموذجاً للتعاون المشترك في الابتكار والتحول الرقمي. إن النجاح في إطلاق منصة Corporate Channels يُجسد هذا التوجه المشترك. نحن فخورون بسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، ما تحقق بالتعاون الوثيق مع فريق IBC Solutions، ونتطلع إلى مواصلة دعم بنك الريان في استكشاف فرص نمو جديدة وتعزيز مكانته الريادية في قطاع الصيرفة الإسلامية."

