الدوحة، قطر: أعلن بنك الريان عن تنظيم يوم التوظيف المفتوح لبنك الريان بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف استقبال الشباب والكفاءات القطرية الراغبين في بناء مسيرة مهنية مجزية في القطاع المصرفي. يُقام الحدث يوم 6 أكتوبر 2025، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر، في فندق والدورف أستوريا بالدوحة.

ويجسّد هذا اليوم التزام بنك الريان المتواصل بدعم الكفاءات القطرية، وتنمية المهارات، وفتح مسارات نمو مهنية تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. وسيتمكّن الحضور من لقاء مسؤولي التوظيف وقيادات الإدارات، والتعرّف إلى الوظائف المتاحة والحلول المهنية المستقبلية، إلى جانب برامج التدريب والخرّيجين ومسارات التطوير المهني في قطاعات البنك المختلفة.

وقال السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة في بنك الريان: "نؤمن أن المواهب القطرية هي أساس مستقبلنا. ومن خلال يوم التوظيف المفتوح، نفتح أبوابنا أمام الطموحين ممّن يرغبون في التعلّم والتميّز والقيادة في بنك يحمل رسالة وغاية، وبناءً عليه، فإننا ندعو الطلبة الجامعيين وحديثي التخرّج وأصحاب الخبرة للمشاركة في هذا الحدث والتعرّف إلى الفرص المتاحة في بنك الريان."

-انتهى-

