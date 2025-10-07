الدوحة، قطر – أعلن بنك الريان اختتام فعالية "اليوم المفتوح للتوظيف"، والذي نظّمه بالتعاون مع وزارة العمل يوم 6 أكتوبر، وشهد إقبالاً مميزاً من الطلبة والخريجين من القطريين وأبناء القطريات، مما يؤكد تسارع وتيرة توطين الوظائف بوصفه قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

وتندرج هذه المبادرة، التي حضرها ممثلون رفيعو المستوى من بنك الريان ووزارة العمل، ضمن برامج مشتركة يعمل عليها البنك مع الوزارة لتحويل الأهداف الوطنية إلى فرصٍ عملية وملموسة. وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية (النسخة الثالثة)، يتركز التعاون على توسيع مشاركة المواطنين في سوق العمل وفتح مسارات مهنية متميزة في القطاع المالي.

بدوره، أكد السيد محمد جمعة الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن تفاعل الباحثين عن العمل من المواطنين وأبناء القطريات في فعالية اليوم المفتوح للتوظيف ببنك الريان، يعكس طموح الكفاءات الوطنية ويجسد فاعلية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاع الخاص.

وأوضح الكواري أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية، ولاسيما استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تسريع وتيرة رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتعمل على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

معلقاً على نجاح المبادرة، تحدث السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة في بنك الريان: "إن شراكتنا مع وزارة العمل تعكس التزامنا الراسخ بدعم أولويات الدولة الاستراتيجية، ويجسد الحضور اللافت لليوم المفتوح جاهزية الكفاءات القطرية لقيادة مستقبل العمل المصرفي بثقة واقتدار. وفي بنك الريان، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، لذلك نحرص على توفير برامج تطوير نوعية تُمكّن أبناء الوطن من التعلّم والابتكار وصناعة القرار. هدفنا هو تسريع مسيرة التوطين وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر ازدهاراً."

من جهته أكّد السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة في بنك الريان: "لا يقتصر هدفنا على التوظيف فحسب، بل نركز على بناء قيادات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. فقد صُمِّمت برامجنا التدريبية والمسارات التخصصية والقيادية خصيصاً لتمكين الكفاءات القطرية وتأهيلها لتولي مواقع استراتيجية داخل البنك."

وأضاف: "إن التفاعل الكبير الذي شهدناه خلال اليوم المفتوح يعكس طموح الشباب القطري واستعداده لتحمل المسؤولية والانطلاق في مسيرته المهنية. وقد نجحنا في ربط هذه الطموحات بفرص عملية واقعية، وتسريع انتقال المواهب الواعدة إلى مراحل التقييم والتطوير، من خلال برامج متكاملة تهدف إلى صقل مهارات المستقبل ومواكبة متطلبات التحول الرقمي."

وأوضحت السيدة فوزية الأنصاري، مساعد المدير العام – الموارد البشرية في بنك الريان: " من خلال هذا اليوم المهني، نؤكد التزامنا بدعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص واعدة للشباب القطري للانخراط في مختلف قطاعات البنك. ويأتي تنظيم هذا الحدث تأكيداً على حرصنا باستقطاب وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز القدرات من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة بما يتماشى مع استراتيجية البنك ورؤية قطر في مجال التوطين. وعليه فقد قدمنا شرحاً وافياً حول المسارات المهنية بمختلف قطاعات البنك سواء الخاصة بالأعمال أو بقطاعات الدعم. واختيار المرشحين سيكون مبنياً على ثقة راسخة بقدراتهم، حيث سيحظى المنضمون الجدد بآلية توظيف متميزة وبرامج تطوير متكاملة تعزز الأداء وتدعم مسيرتهم المهنية."

وانطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، يرسّخ البنك التزامه برعاية المواهب القطرية، وفتح أبواب الفرص المجزية، وتمكين الجيل القادم من القيادات المصرفية، فلا يقتصر حضور المواطنين على دخول القطاع المالي فحسب، بل على التألّق والريادة فيه.

وفي النهاية يتقدم البنك بالشكر لوزارة العمل على دعمها المتواصل والذي يمثل دعامة أساسية في برامج التوطين والمبادرات الوطنية.

