دور ريادي للبنك في دعم قضايا الاستدامة البيئية عبر إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية

مدينة الكويت، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، نظم بنك الخليج ورشة عمل لعملائه، حول إعادة تدوير بقايا القهوة وتحويلها إلى تربة صالحة للزراعة، قدمتها الناشطة البيئية دانة معرفي، وذلك في إطار جهوده المستمرة لترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه الورشة ضمن إستراتيجية بنك الخليج الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتشجيع الممارسات اليومية الصديقة للبيئة، من خلال تقديم حلول عملية ومبتكرة تسهم في تقليل النفايات وإعادة استخدامها بطرق مفيدة ومستدامة.

واستهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بآليات الاستفادة من بقايا القهوة وتحويلها إلى سماد عضوي طبيعي يمكن استخدامه في الزراعة المنزلية، ويشجع الأفراد على تبني عادات أكثر مسؤولية تجاه البيئة.

ويواصل بنك الخليج أداء دور ريادي في دعم قضايا الاستدامة البيئية عبر إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي تعكس التزامه طويل الأمد بالممارسات المسؤولة بيئياً. وفي هذا السياق، نجح بنك الخليج في تنفيذ مبادرات مبتكرة لإعادة التدوير، من بينها تحويل الإعلانات التجارية في الشوارع إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، ضمن مشروع يعكس التزام البنك بخفض النفايات وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام، إلى جانب إعادة تدوير كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية بالتعاون مع جهات متخصصة، في إطار تطبيق أفضل الممارسات البيئية وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.

ويمتد التزام بنك الخليج بالاستدامة إلى تطوير بنيته المؤسسية والحوكمة البيئية، حيث استكمل البنك البنية التحتية لحوكمة الاستدامة، من خلال تطوير إطار للتمويل المستدام وإدارة مخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يعزز دوره في دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويؤكد بنك الخليج من خلال هذه الورشة ومبادراته المتواصلة أن الاستدامة البيئية تمثل جزءاً أساسياً من رؤيته المؤسسية، والتزاماً عملياً ينعكس في مختلف أنشطته ومبادراته المجتمعية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة المجتمعية في حماية البيئة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

عن بنك الخليج:

يعتبر بنك الخليج أحد البنوك الرائدة في الكويت، بإجمالي موجودات 8 مليار دينار كويتي كما في نهاية مارس 2026، حيث يقدم سلسلة واسعة من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة الى خدمات الخزينة والخدمات المالية الأخرى، من خلال شبكة كبيرة تضم 45 فرعاً وأكثر من 260 جهاز صرف آلي موزع في جميع أنحاء الكويت.

للاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع بنك الخليج

www.e-gulfbank.com

-انتهى-

#بياناتشركات