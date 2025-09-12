في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني ودعم استدامة قطاع الأعمال في الكويت، وتماشيا مع حملة "لنكن على دراية"، نظم بنك الخليج ندوة توعوية متخصصة بالتعاون مع شركة CrowdStrike، الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، حول حماية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الهجمات السيبرانية.

سلطت الندوة الضوء على التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تواجه قطاع الأعمال، وقدمت خطوات عملية لتعزيز جاهزية الشركات في التصدي للهجمات الإلكترونية، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والعملاء من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك الخليج الرامية إلى رفع مستوى الوعي السيبراني، وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص في الكويت – لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة – على حماية بياناتها وأعمالها من المخاطر الرقمية.

وخلال الفعالية، قدّم خبراء من بنك الخليج وCrowdStrike مجموعة من الأدوات والتقنيات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، والتي تساعد الشركات على التحوط والرصد والتصدي للهجمات الإلكترونية بفعالية، بما يسهم في خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا واستدامة على المدى الطويل.

وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد/ فيصل الغربللي، مدير عام الخدمات المصرفية الدولية في بنك الخليج: "تساعد هذه المبادرة عملاءنا على فهم الخطوات الأساسية لضمان أمنهم الرقمي وحماية أعمالهم من المخاطر السيبرانية مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع CrowdStrike تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الفعال الذي يخدم أهداف التنمية الوطنية، ويحمي الاقتصاد المحلي والشركات الناشئة من التهديدات الرقمية المتزايدة.

وأكد الغربللي على التزام بنك الخليج بدعم جهود الاستدامة في الكويت، موضحاً أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم المنتجات المصرفية فحسب، بل تشمل أيضاً المساهمة في بناء مجتمع أعمال أكثر وعيًا وأمانًا من الناحية السيبرانية.

ومن جانبه، أضاف روس ماكنوتن، رئيس أمن المعلومات في بنك الخليج: "نحن نؤمن بأن حماية الأمن السيبراني لا تقتصر على البنك فحسب، بل يجب أن تمتد إلى عملائنا. فمساعدتنا لهم على أن يكونوا أكثر أماناً يعزز من حماية استثماراتهم، ويسهم في تأمين النظام البيئي للأعمال في الكويت من التهديدات الرقمية، وهو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية."

