هدية ترحيبية تصل إلى 1,200 دينار عند تحويل الراتب

مدينة الكويت– على مدى ثلاثة أيام، في الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري، ينظم بنك الخليج فعالية خاصة في مول العاصمة للتعريف بمزايا حساب الراتب للكويتيين العاملين في الحكومة، حيث يحصل العملاء عند تحويل رواتبهم على هدية ترحيبية تصل إلى 1,200 دينار، إلى جانب مجموعة من المزايا الحصرية التي تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم.

وشهد جناح البنك إقبالاً ملحوظاً من الزوار للاستفسار عن مزايا حساب الراتب، كما استمتعوا بالفعاليات الترفيهية والمسابقات المصاحبة، فيما حرص البنك على توعية الجمهور بمخاطر الاحتيال المالي في إطار دعمه المتواصل لحملة لنكن على دراية.

ويتيح حساب الراتب للعملاء التسجيل التلقائي في أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمكنهم من استبدال النقاط نقداً أو استخدامها لحجز تذاكر السفر والفنادق والسيارات، بالإضافة إلى التسوق عبر متجر إلكتروني هو الأول من نوعه مصرفياً.

وتشمل المزايا أيضاً الحصول على قرض شخصي يصل إلى 25,000 دينار بفترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات، وقرض إسكاني يصل إلى 70,000 دينار بفترة سداد تصل إلى 15 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 24 شهراً، فضلاً عن صندوق أمانات مجاني لمدة سنة وبطاقة ائتمانية مدى الحياة. كما يستفيد العملاء من خصومات حصرية لدى أبرز وكالات السيارات، مع إمكانية الحصول على تمويل بفائدة 0٪ لدى عدد من الوكالات.

ويستفيد من تلك المزايا الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والنفطي، وكذلك الكويتيين المعينين حديثاً أو الموظفين الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، بشرط أن يتجاوز الراتب 600 دينار. كما يقدم البنك عرضاً خاصاً للمتقاعدين، يتمثل في هدية نقدية تصل إلى 500 دينار عند تحويل حساب المعاش.

وأكد بنك الخليج حرصه على مواكبة تطلعات عملاء حساب الراتب وتلبية متطلباتهم، من خلال تقديم أفضل المزايا التنافسية في السوق المصرفي، في إطار مساعيه المستمرة لمكافأة عملائه ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم.

عن بنك الخليج:

يعتبر بنك الخليج أحد البنوك الرائدة في الكويت، بإجمالي موجودات 8 مليار دينار كويتي كما في نهاية مارس 2026، حيث يقدم سلسلة واسعة من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة الى خدمات الخزينة والخدمات المالية الأخرى، من خلال شبكة كبيرة تضم 45 فرعاً وأكثر من 260 جهاز صرف آلي موزع في جميع أنحاء الكويت.

للاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع بنك الخليج

www.e-gulfbank.com

-انتهى-

#بياناتشركات