القاهرة – في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة عملائه من مختلف الشرائح، أطلق بنك البركة – مصر سلسلة من المبادرات المتكاملة التي تجمع بين التثقيف المالي، والأنشطة الميدانية، والحملات الترويجية. وتهدف هذه الجهود إلى رفع الوعي بأهمية الخدمات المصرفية الحديثة، وتسهيل وصول الأفراد من فئات متنوعة إلى منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم اليومية وتدعم مستقبلهم الاقتصادي.

وفي هذا السياق، نظم البنك ورشة تعليمية بعنوان "قادة المستقبل المالي – ابدأ بذكاء، وتعامل مصرفيًا بذكاء"، بالتعاون مع منصة "يوث هاب إيجيبت"، أول منصة متخصصة في إعداد وتقديم دورات تدريبية في مختلف المجالات وتطوير مهارات الشباب في مصر . استهدفت الورشة مجموعة من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا على مدار يومان. وتخللت الورشة جلسات توعوية تفاعلية ركّزت على تعريف المشاركين بمفهوم الشمول المالي، إلى جانب التعريف بالمنتجات البنكية الأساسية مثل أنواع الحسابات وبطاقات الدفع الإلكترونية.

واختُتم البرنامج بزيارة ميدانية لأحد فروع البنك للتعرّف عمليًا على آلية العمل المصرفي ومتابعة العمليات اليومية عن قرب. وخلال الزيارة، تم فتح حسابات "ستارت" للطلاب المخصصة للشباب، وحصلوا على جوائز وشهادات تقديرية في نهاية البرنامج.

وفي سياق موازٍ، نظّم البنك فعاليات استمرت ثلاثة أيام داخل نادي وادي دجلة الرياضي – فرع اللوتس بالتجمع، حيث أقام جناحًا خاصًا للترويج لمبادرات الشمول المالي وكافة منتجات التجزئة المصرفية، الأمر الذي أتاح للأعضاء فرصة فتح حسابات مصرفية بسهولة داخل النادي، في أجواء تفاعلية وترفيهية تخللها توزيع الهدايا على الحضور.

كما أطلق البنك حملة خاصة لتشجيع الشباب على استخدام حسابات "ستارت"، من خلال مسابقة موجهة للعملاء الذين أنشأوا بالفعل أو ينوون إنشاء حساباتهم وبدأت المسابقة من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر. حيث سيحصل خمسة عملاء ممن حققوا أكبر عدد من المعاملات الشرائية على جوائز قسيمة شرائية قدرها 5,000 جنيه مصري لكل فائز، مع دعوتهم لحضور احتفالية خاصة بالمقر الرئيسي للبنك.

ومن جانبه، صرّح الأستاذ محمد سفينة، رئيس إدارة الشمول المالي ببنك البركة – مصر، قائلًا: "في بنك البركة – مصر نحرص على تطوير منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تراعي اختلاف الشرائح العمرية وتنوع احتياجاتهم البنكية، بما يواكب تطلعات العملاء نحو مستقبل مالي أكثر شمولًا واستدامة. وتأتي المبادرات الأخيرة التي أطلقناها خير مثال على ذلك، حيث استهدفنا من خلالها دعم الشباب، لا سيما بعد أن أتاح البنك المركزي بدءًا من سن 15 عامًا فتح حسابات مصرفية مستقلة، بما يسهم في دمجهم مبكرًا داخل المنظومة البنكية الرسمية. لذلك فإن هذه الجهود تعكس إيماننا بالشمول المالي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية."

جدير بالذكر أن هذه المبادرات ليست الأولى من نوعها، حيث يتمتع بنك البركة - مصر بتاريخ حافل في دعم الشمول المالي للشباب والفئات المختلفة من المجتمع المصري. وقد شملت هذه المبادرات خلال هذا العام توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في النصف الأول من العام الحالي لتعزيز التعاون في عقد ندوات تثقيفية مستمرة للطلاب على مدار العام، وتفعيل الخدمات المصرفية خلال فعاليات الشمول المالى وتدريب الطلاب المتفوقين خلال فترة الصيف بفروع البنك.

كما نظّم البنك عدة فعاليات تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إقامة معارض لبيع منتجاتهن للموظفين بالمبنى الرئيسي للبنك.

كما يوفر بنك البركة خدمات مخصصة لذوي الهمم تشمل تجهيز الفروع لتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم خدمات بنكية سريعة لهم وتوفير مواد تعريفيىة عن المنتجات والخدمات بلغة برايل ولغة الإشارة المتواجدة بشاشات الفروع، إلى جانب تقديم زيارات منزلية للعملاء من كبار السن ( فوق 65 سنة) وذوي الهمم وتدريب الموظفين على لغة الإشارة لضمان تجربة مصرفية شاملة وآمنة.

يقدم بنك البركة مصر مجموعة من منتجات الشمول المالى التى تلبي احتياجات فئات متنوعة، مثل حساب كل الناس الذي يستهدف جميع فئات المجتمع، وحساب صنعة الموجه لأصحاب الحرف اليدوية وأصحاب المشاريع الصغيرة والأعمال الحرة، وقد أطلق بنك البركة مؤخراً حساب خطوة الموجه للشركات الناشئة ومتناهية الصغر لدعم أصحاب المشروعات وتعزيز دمجهم فى المنظومة المصرفية من خلال فتح حسابات بإجراءات ومستندات مبسطة، كما تم تطوير حساب "ستارت" للشباب برؤية جديدة تتماشى مع احتياجات الجيل الجديد.

