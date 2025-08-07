أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة فينيكس جروب ش.م.ع (سوق أبوظبي للأوراق المالية: فينيكس جروب ش.م.ع)، التي تنضوي تحت مظلة الشركات العالية الاستثمار ضمن محفظة الشركة العالمية القابضة IHC والرائدة عالميًا في تقنيات البلوك تشين والبنية التحتية للأصول الرقمية، عن صدور تقرير بحثي جديد من بنك الاستثمار الأمريكي (بنك إتش. سي. وينرايت الاستثماري)

وقد منح المحللون المستقلون في البنك تصنيف "شراء" لسهم فينيكس جروب مع تحديد سعر مستهدف يبلغ 3.00 دراهم إماراتية، في إشارة إلى تطور الشركة من مجرد مزوّد لحلول التعدين إلى لاعب رئيسي في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وبناءً على سعر الإغلاق بتاريخ 4 أغسطس 2025 والبالغ 1.48 درهم إماراتي، يرى التقرير أن هناك فرصة نمو تتجاوز 102٪ في سعر السهم، مدعومة بالتوسّع الاستراتيجي للشركة وطموحاتها المستقبلية في مجالات التقنية المتقدمة.

"مواقع أعيد تنشيطها وإمكانيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء تعزّز فرص النمو – تجديد توصية الشراء"، ويؤكد على المكانة القوية التي تتمتع بها فينيكس لتحقيق نمو فعلي على المدى القريب والبعيد. وارتكز التقرير على عدّة عوامل داعمة للتوصية، أبرزها:

التركيز على التعدين الذاتي عالي الهامش

التوسّع في الطاقة التشغيلية

امتلاك أصول رقمية من بيتكوين وسولانا تفوق 150 مليون دولار أمريكي

كما أشار التحليل إلى استراتيجية التنويع التي تتبناها فينيكس، والتي تمزج بين الكفاءة في عمليات التعدين الرقمي، والاستثمار المدروس في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وأضاف التقرير بأن الشركة تحظى بدعم استثماري مستمر في ظل التوجهات العالمية نحو بنى تحتية متطورة في الاتصال والحوسبة. ومع اقتراب دخول مواقع جديدة للخدمة، فإن فينيكس جروب مستعدة تمامًا لمواكبة الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي، وفتح مصادر إيرادات جديدة.

ويُعزّز هذا الزخم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع فينيكس جروب مع الشركة العالمية القابضة (IHC) – شركة الاستثمار المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها. حيث تستفيد فينيكس من الخبرات والموارد المشتركة داخل مجموعة الشركة العالمية القابضة IHC، مما يعزّز قدرتها على التوسّع وتنفيذ مشاريع رائدة تواكب متغيرات السوق.

وفي تعليقه على التقرير، قال مناف علي، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لفينيكس جروب:

"نحن فخورين إن إتش. سي. وينرايت شافت القيمة الحقيقية لرؤيتنا والإمكانيات الكبيرة لاستراتيجيتنا. هذا التقرير بمثابة تأكيد على جهود فريقنا في تطوير عمليات التعدين الأساسية بطريقة فعّالة، مع الانطلاق الجريء نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وباعتبارنا جزء من منظومة الشركة العالمية القابضة IHC، نحن ملتزمين بالابتكار وتحقيق عوائد قوية لمساهمينا – والتقرير هذا يثبت إننا على الطريق الصحيح."

رغم أن التقرير أشار إلى وجود بعض المخاطر المرتبطة بطبيعة القطاع، مثل تقلبات سوق الأصول الرقمية، إلا أنه عبّر عن ثقة كبيرة في التوجه الاستراتيجي لفينيكس ومكانتها التنافسية في السوق.

لمزيد من التفاصيل حول نتائج الربع الثاني لعام 2025 والتقرير الكامل، يُرجى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الرسمي.

نبذة عن شركة فينيكس جروب:

فينيكس جروب ش.م.ع، التابعة لمحفظة الشركة العالمية القابضة (IHC)، تُعد من الشركات التقنية الرائدة عالميًا، وتتخذ من أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها.

وتُصنّف ضمن أكبر عشر شركات تعدين بيتكوين حول العالم، وتُدير قدرات تشغيلية تفوق 500 ميغاواط في الإمارات والولايات المتحدة وكندا وسلطنة عمان وإثيوبيا، كما تُشغّل أكبر منشأة تعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُعد فينيكس أول تكتل متخصص في البلوك تشين والعملات الرقمية يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية .

