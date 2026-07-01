المذكرة تتيح استمرار الوصول والمرونة، بما يتماشى مع مسيرة البنك نحو الريادة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وتجربة العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "ألبا كارز،" وكالة السيارات المستعملة الأكثر الموثوقة في دبي، لتقديم تسهيلات قروض رقمية متجددة قصيرة الأجل للشركاء والتجار.

وترسخ هذه الشراكة المهمة إطاراً للتعاون بين جهتين رائدتين في السوق، حيث تم تصميمه خصيصاً لتقديم حلول متميزة لتمويل السيارات للتجار والشركاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسهم هذا العرض الجديد في تمكين الشركات المؤهلة من الوصول الفوري إلى الأموال، واستخدامها، وسدادها، واستكمال خط الائتمان الخاص بها من خلال تجربة رقمية بالكامل مدعومة بواجهة برمجة التطبيقات (API) ومتوافقة مع معايير البنك. وتعني هذه الخطوة أن الشركات تستطيع إدارة رأس مالها العامل بكفاءة أكبر، وتجديد سيولتها، وتحسين عملياتها التجارية بشكل عام.

وبالاستفادة من الابتكارات الرقمية والمالية لبنك الإمارات دبي الوطني، ستتمكن شركة "ألبا كارز" من الوصول بسلاسة إلى إنشاء القروض واستخدامها وسدادها بشكل فوري. ويساهم تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) في تقليل زمن المعالجة من أيام إلى ثوانٍ، مع معالجة آلية بالكامل دون أي تدخل يدوي للشركاء والتجار المؤهلين، كما يوفر مرونة ائتمانية مستمرة مع إمكانية تجديد الحد الائتماني فوراً بعد السداد.

وبهذه المناسبة قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا التعاون مع شركة "ألبا كارز" ودعمها في إرساء معايير جديدة في قطاع السيارات المستعملة. وإننا في بنك الإمارات دبي الوطني، نلتزم بتوفير تجارب رقمية رائدة لعملائنا وشركائنا بما يفتح لهم آفاقاً جديدة. يوفر قرضنا الائتماني الرقمي المتجدد قصير الأجل مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً للتجار والشركاء المرتبطين بشركة ’ألبا كارز‘، حيث نوفر سوياً منصة سهلة الاستخدام ومريحة، وتتميز بالسرعة والكفاءة العالية."

ومن جانبه، قال طالب الربيعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألبا كارز": "تؤكد شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني التزامنا بتزويد عملائنا ليس فقط بأفضل السيارات، بل أيضاً بأكثر تجارب الشراء مرونة وسهولة في المنطقة. ونحن من خلال هذه الشراكة، لا نقتصر على تقديم التمويل فحسب، بل نوفر أيضاً مرونة وكفاءة لا مثيل لهما للارتقاء بسوق السيارات المستعملة الفاخرة والممتازة في دبي."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 10 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2026 بلغ مجموع أصوله 1.2 تريليون درهم (يعادل تقريباً 327 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 790 فرعاً إضافة إلى 4,536 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 6.1 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

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