فئات مريحة تستند إلى خدمات البنك المتنامية في المعادن من الفئة الاستثمارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق سبائك فضية تحمل علامته التجارية، وذلك لتوسيع محفظته من المعادن الثمينة استجابةً للطلب المتزايد من العملاء على خيارات استثمارية متنوعة لا تتأثر بتقلبات الأسواق.

يسهم هذا العرض الجديد في تعزيز خدمات المعادن الثمينة الشاملة التي يقدمها البنك، ويستند إلى نجاحه في إطلاق "سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني" الذهبية في ديسمبر 2025، التي تعد أول سبيكة ذهبية تحمل العلامة التجارية الخاصة لمؤسسة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين. بعد إطلاقها، شهدت خدمة "سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني" الذهبية إقبالاً قوياً، ما يعزز مكانة دبي في قلب تجارة السبائك الإقليمية.

ويمثل طرح السبائك الفضية التي تحمل العلامة التجارية للبنك المرحلة التالية من استراتيجية البنك للمعادن الثمينة، بما يوسع مجال المشاركة في هذا القطاع ويعزز دوره الإقليمي الرائد في منتجات المعادن الثمينة المدعومة من البنوك. وستتوفر السبائك الفضية الجديدة بفئات أوزان 100 و250 و500 و1,000 جرام، ما يتيح سهولة الوصول إلى الفضة المادية لكل من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من الخيارات الاستثمارية. ويتم إنتاج هذه السبائك وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتتوافر بفضة عالية النقاء بدرجة (999.0 و999.9)، ومختومة بشعار بنك الإمارات دبي الوطني، ما يضمن أصالة المنتج وجودته.

وتكمل السبائك الفضية خدمة البنك الحالية للسبائك الذهبية، وتعكس الطلب المتزايد على فئات الأصول البديلة بين العملاء الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوفر هذا العرض عبر قنوات بنك الإمارات دبي الوطني المعتمدة، ويتميز بشفافية الأسعار المرتبطة بمعايير الفضة العالمية، ومصادر موثوقة بمعايير نقاء معتمدة، وشهادات معتمدة من البنك، وتجربة رقمية سلسة للعملاء.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسهم إطلاق مجال السبائك الفضية المادية في تعزيز مكانتنا كبنك رائد في قطاع السلع. ولا شك أنه بمحاكاة المعايير الصارمة والبنية التحتية المتكاملة التي أدت إلى نجاحنا في مجال السبائك الذهبية، فإننا نقدم الآن لعملائنا منصة مادية متعددة الأصول. ومع تزايد الاتجاه العالمي نحو الأصول المادية، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تؤهله لسد الفجوة بين عمق سوق الجملة وسهولة وصول الأفراد، بما يضمن حصول عملائنا على أقوى الأدوات لحماية ثرواتهم".

تأتي هذه المبادرة في ظل الزخم القوي الذي شهدته أسعار الفضة مؤخراً في الأسواق، مدفوعاً بجاذبيتها كملاذ آمن.

وبهذه المناسبة، قال عمار الحاج، أمين الخزينة، ورئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "بإطلاق هذه السبائك الفضية التي تحمل علامة بنك الإمارات دبي الوطني، نعمل على التوسع في عروضنا من المعادن الثمينة لعملائنا من الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية. سيتيح هذا المنتج الجديد للعملاء الاستثمار في الفضة المادية بأمان من خلال مؤسسة مصرفية موثوقة. ومع استمرار نمو الطلب على الأصول الحقيقية، برزت الفضة كأحد الحلول الفعّالة لتنويع الاستثمارات. وسيتم تقديم هذا المنتج بنفس المعايير والشفافية والابتكار والحوكمة التي تميز بنك الإمارات دبي الوطني".

ويمكن للعملاء المهتمين التواصل مع مدير العلاقات المصرفية المكلف بخدمتهم لدى البنك للحصول على مزيد من المعلومات عن توافر السبائك الفضية الجديدة وكيفية الحصول عليها.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وحتى 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 316.5 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات