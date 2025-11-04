دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تنظيم النسخة الثامنة من فعاليته السنوية "سباق الوحدة للجري" المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025 في مدينة إكسبو دبي.

يقام السباق تحت مظلة مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، ويندرج ضمن إطار فعاليات "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ ثقافة التطوع، ودعم الشمولية لجميع المقيمين والمواطنين.

تستهدف هذه الفعالية المجتمعية الأطفال والكبار من مختلف القدرات والأعمار انسجاماً مع ركيزة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) لبنك الإمارات دبي الوطني، والمتمثلة في دعم إدماج أصحاب الهمم. ويهدف السباق إلى رفع مستوى الوعي حول مسائل إتاحة إمكانية الوصول والمساواة ودمج أصحاب الهمم في بيئات التعليم والعمل وعبر جميع جوانب الحياة، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع على ممارسة أنشطة اللياقة البدنية المجتمعية.

ويمكن للمشاركين اختيار التحدي المفضل لديهم، ويشمل ذلك المشي أو الجري لمسافة 3 كم، أو 5 كم، أو مسافة 10 كم ضمن وقت محدد. وسيحصل المشاركون على ميداليات وشهادات إتمام السباق، بالإضافة إلى جوائز خاصة وكؤوس. وستشهد قرية سباق الوحدة من بنك الإمارات دبي الوطني أجواء ترفيهية مميزة مع عروض فنية مميزة، وأكشاك للطعام، وأنشطة عائلية متنوعة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للتفاعل المجتمعي.

وفي إطار التزام دولة الإمارات بالاستدامة، ستُقام نسخة هذا العام كفعالية خضراء عبر تطبيق ممارسات صديقة للبيئة مثل تقليل النفايات، وتوفير أجهزة مخصصة لإعادة تعبئة قوارير المياه، واعتماد آلية التسجيل الإلكتروني لتقليل البصمة البيئية وتعزيز مستوى الرفاهية والشمولية.

يدعم "سباق الوحدة للجري" جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية بيت الخير؛ ويؤكد ذلك التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بتمكين أصحاب الهمم ودعم المبادرات الخيرية التي تحقق قيمة مجتمعية على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يولي بنك الإمارات دبي الوطني اهتماماً كبيراً بالتنوع والشمولية، ونفخر بمواصلة دعمنا لسباق الوحدة الذي يجمع الناس حول هدف مشترك ويتماشى مع نهج البنك في إحداث أثر اجتماعي إيجابي. ويساهم دمج الممارسات الصديقة للبيئة في سباق هذا العام بدعم أهداف وأجندة الاستدامة التي يتبناها البنك".

وأضاف بينز: "في عام المجتمع، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني سعيه لتعزيز الشمولية من خلال بناء روابط قوية ضمن مجتمعاتنا، وهذا يعكس مسؤوليتنا المشتركة في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الدولة."

ومن جانبها، قالت روث ديكنسون، مديرة الحدث والشريك الإداري لشركة "فيت غروب" الشرق الأوسط: "يسرنا العودة إلى مدينة إكسبو دبي لاستضافة سباق الوحدة للجري 2025 في موقع يعكس قيم الشمولية والاستدامة. ويرتكز هذا الحدث على نجاح النسخ السابقة من خلال تقديم فعالية تحتفي بالتنوع والوحدة المجتمعية وتراعي في الوقت نفسه الاعتبارات البيئية لضمان الحفاظ على البيئة التي نتشاركها جميعاً".

وأضافت ديكنسون: "فيما نحتفل بعام المجتمع، يُمثل سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني رمزاً قوياً للتكاتف والهدف المشترك. فهو يجمع الناس من مختلف الخلفيات والقدرات ضمن فعالية رياضية شاملة تعكس رؤية الإمارات في التعاطف والاستدامة والتقدم المشترك. ويتجاوز سباق هذا العام حدود اللياقة البدنية ليصبح احتفالاً حقيقياً بالانتماء، فيذكّرنا بأن كل خطوة – مهما كانت صغيرة - تقربنا من بناء مستقبل أكثر شمولاً وترابطاً ".

يأتي "سباق الوحدة للجري" من بنك الإمارات دبي الوطني ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية 30×30، ويتيح للمشاركين فرصة الحفاظ على لياقتهم البدنية، والاحتفاء معاً بالتنوع، ودعم قضية نبيلة تُعزز الروابط المجتمعية عبر أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

للتسجيل في "سباق الوحدة للجري" من بنك الإمارات دبي الوطني 2025، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://unityrun.ae/registration.php.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://unityrun.ae/.

رقم تصريح دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD) PRHCE-004918596

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.139 تريليون درهم (يعادل تقريباً 310.1 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات