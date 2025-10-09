هذه المبادرة الاستراتيجية تقدّم رؤىً قيّمة حول تخطيط الإرث والحوكمة، إلى جانب العديد من التجارب الثقافية وتجارب أسلوب الحياة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، النسخة الثانية من "برنامج الجيل القادم" الذي تنظمه إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بالتعاون مع شركتي "برايس ووترهاوس كوبرز" و"فيزا".

تشهد الإمارات تدفقاً غير مسبوق لأصحاب الثروات الطائلة، مما يؤكد مكانة الدولة كوجهة مميزة للمستثمرين والمواهب. وقد استقطبت الدولة على مدار السنوات الماضية رؤوس الأموال الخاصة بفضل بنيتها التحتية العالمية، وأطرها التنظيمية الداعمة للأعمال، بالإضافة إلى عقاراتها الممتازة.

يأتي هذا البرنامج في وقتٍ محوري تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تزايداً ملحوظاً في انتقال الثروة بين الأجيال، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمة الثروات المنقولة تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع تأثير التكنولوجيا على عملية الانتقال هذه، تسعى العديد من العائلات للحصول على الاستشارة والتوجيه في مجال تخطيط الإرث، ومعالجة التعقيدات المرتبطة بالأصول المتنوعة، والهياكل التنظيمية، والأطر القانونية وغيرها. ومع تزايد الحاجة إلى سياسات الحوكمة العائلية الفعّالة، وخطط التوريث، وتنمية القدرات القيادية، تُركز إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني على تزويد الجيل القادم من قادة الشركات بالمعرفة والرؤى والعلاقات اللازمة لمواصلة إرث عائلاتهم.

انعقدت النسخة الثانية من "برنامج الجيل القادم" تحت عنوان "من الإرث إلى القيادة"، وقدم فيها البنك - بالتعاون مع "برايس ووترهاوس كوبرز " - رؤىً قيّمة وعروضاً تقديمية لقادة الأعمال المستقبليين حول مجموعة من المواضيع شملت أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية، وكيفية التحول إلى عضو فعال في مجلس الإدارة، وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبهذه المناسبة، قال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يشكل ’برنامج الجيل القادم‘ ركيزة أساسية لالتزامنا بدعم عملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية وعائلاتهم. ومن خلال بناء علاقات وطيدة معهم، نُقدم قيمة ملموسة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، ونساعد خلفاءهم على امتلاك الأدوات الأساسية لمواكبة المشهد العالمي المتطور. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة ’برايس ووترهاوس كوبرز‘ وتميز "فيزا" في مجال أسلوب الحياة، فإننا نساهم في إرساء معيار جديد للريادة الفكرية وتجارب العملاء في المنطقة".

يعتبر "برنامج الجيل القادم" من المبادرات الرائدة التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني بهدف حماية وتعزيز ثروات عملائه من ذوي الملاءة المالية العالية وشركاتهم، ويتماشى تماماً مع استراتيجية إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2025 بلغ مجموع أصوله 1.086 تريليون درهم (يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 826 فرعاً إضافة إلى 4,555 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات