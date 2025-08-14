دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن حصوله على الموافقة اللازمة ليصبح عضو تقاص عام لأسواق الأسهم الإماراتية من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، وليكون بذلك أول جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذه الموافقة.

وتتيح هذه الموافقة لبنك الإمارات دبي الوطني تقديم خدمات التقاص الشاملة لأعضاء التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفته عضو تقاص عام، يُمكن لبنك الإمارات دبي الوطني الآن تزويد أعضاء التداول بمجموعة من الأدوات والمنتجات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية، بما يُقلل من التعقيدات التشغيلية ويُحسن الكفاءة ويقلل التكلفة في عملية التقاص والتسوية.

وتسهم هذه الخطوة المهمة في تعزيز حيوية أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير خدمة إضافية للتقاص والتسوية وتوسيع خيارات الاستثمار المتاحة للمشاركين مع استمرار سوق الأسهم في الدولة في التوسع وجذب ثقة المستثمرين.

ومن جانبها، قالت حصة الملا، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية: "يمثل حصول بنك الإمارات دبي الوطني على الموافقة ليصبح أول عضو تقاص عام من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانتنا في طليعة الابتكار في السوق، لا سيما في وقتٍ يشهد فيه سوق الأسهم الإماراتي اهتماماً كبيراً ومتنامياً من المستثمرين. ستتيح عضويتنا الجديدة للتقاص العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية الفرصة لشبكة عملاء بنك الإمارات دبي الوطني العالمية للاستفادة من هذه الخدمة. لقد أصبحنا الآن على أتم جاهزية واستعداد لتزويد أعضاء التداول بإمكانية وصول إلى السوق لا مثيل لها، بما يعزز نمو واستقرار سوق رأس المال الإماراتي."

وبهذا الخصوص، صرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: "يسعدنا أن نرحّب بشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية كأول عضو تقاص عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في خطوة تأتي ضمن إطار جهودنا المتواصلة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية لما بعد التداول وتحسين سهولة الوصول إلى السوق. وتواكب هذه الخطوة مبادراتنا المستمرة لدعم قدرة السوق التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع قاعدة المشاركين. كما يعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي لأبوظبي كمركز مالي عالمي، ويعزز مكانة سوق أبوظبي كمحطة ربط بين رؤوس الأموال الإقليمية والدولية."

وبحصوله على عضوية التقاص العام، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني جهوده لتعزيز ريادته في السوق وقدرته على تقديم حلول تداول شاملة للمستثمرين من الأفراد والشركات.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2025 بلغ مجموع أصوله 1.086 تريليون درهم (يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 826 فرعاً إضافة إلى 4,555 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

