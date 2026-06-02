البنك الوحيد صاحب أفضل أداء في ثلاثة محاور هي المواهب والابتكار والريادة، ما يعزز مكانته كأكثر البنوك تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن حصوله على المرتبة الأولى في افتتاح مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" (Evident AI) للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يؤكد مكانة البنك كأحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في المنطقة من حيث النضج في مجال تبني الذكاء الاصطناعي.

يعد مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" (Evident AI) أول معيار مستقل قائم على البيانات لقياس مدى النضج في تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، حيث يتولى تقييم أكبر المؤسسات المالية في المنطقة عبر أربعة محاور رئيسية هي المواهب، والابتكار، والريادة، والشفافية. ويعكس تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة انطلاق هذا المؤشر لأول مرة أداءه الاستثنائي في هذه المعايير، ما يبرز قوة استراتيجيته في مجال الذكاء الاصطناعي، ليس كأجندة تقنية منفصلة، بل كقدرة أساسية متكاملة على مستوى المؤسسة.

ويؤكد هذا التقدير على التزام بنك الإمارات دبي الوطني بقيادة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية. ويمثل التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية محددة لبنك الإمارات دبي الوطني، ويقع في صميم استراتيجية أعمال المجموعة، وبرنامج خدمة العملاء، وبرامج الموارد البشرية، ويتماشى بشكل وثيق مع أجندة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الواسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعد حصولنا على هذا التقدير دليلاً على تطلعاتنا لريادة المنطقة في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة التي تركز على العملاء. ويتمثل نهجنا في دمج الذكاء الاصطناعي بصورة عميقة في ثقافتنا، بما يضمن تمكين كوادرنا البشرية بشكل مباشر من خلال تقنياتنا وتبسيط تجربة الخدمات المصرفية لعملائنا. ومع مضينا قدماً في مسيرتنا للتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سنواصل الاستثمار في المواهب والابتكار ومستقبل الخدمات المصرفية، بما يعزز مكانتنا كمجموعة مصرفية رائدة في المنطقة."

ومن جانبها، قالت ألكسندرا موسوي زاده، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة "إيفيدنت": "يعكس الأداء المتميز لبنك الإمارات دبي الوطني في مؤشر ’إيفيدنت للذكاء الاصطناعي‘ نهجه المتوازن في التحول الرقمي، مع أداء قوي في جميع معاييرنا لقياس المواهب والابتكار والريادة. ويُظهر هذا الأداء السمات التي يتحلى بها بنك وضع أسس التحول الرقمي، ويتجلى ذلك في احتضانه لأعلى نسبة من المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بين بنوك منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مجال تنفيذ البرمجيات وإدارة المنتجات. وقد بدأت هذه الاستثمارات المبكرة تُترجم إلى نشر وتوسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، وبما يُوثق نتائج إيجابية ملموسة مرتبطة بهذه التطبيقات، لا سيما في تحسين إدارة الموارد البشرية."

ويضع هذا التصنيف بنك الإمارات دبي الوطني في مرتبة متقدمة على 24 من أكبر بنوك المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وقطر والكويت والمغرب وإسرائيل ومصر والأردن. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل لمؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" على الموقع الإلكتروني التالي:

https://evidentinsights.com/banking-ai-index-mea.

