

• تجاوز إجمالي أحجام التداول 5 مليارات درهم المسجلة خلال 12 شهراً منذ إطلاق البنك لميزة تداول الأسهم المحلية مجاناً على تطبيق ENBD X

• البنك سجل ارتفاعاً في أعداد المستثمرين الأفراد، وساهم في تنفيذ أكثر من 300,000 صفقة تداول على الأسهم المحلية بدون عمولات في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أغسطس 2025: يحتفل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بمرور عام على إطلاق مبادرته الرائدة لتداول الأسهم المحلية بدون تطبيق الرسوم على المعاملات عبر منصته الرقمية لإدارة الثروات الحائزة على جوائز، والتي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق ENBD X.

وساهم هذا العرض، الذي تم إطلاقه في 26 أغسطس 2024، في زيادة الوصول إلى الأسواق المحلية بشكل كبير، وتمكين المستثمرين من تداول الأسهم المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدون عمولات.

وحققت مبادرة عدم تطبيق الرسوم على المعاملات تأثيراً كبيراً، حيث:

• تم تنفيذ أكثر من 300,000 صفقة تداول بدون عمولات في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي

• زادت ثقة المستثمرين وإقبالهم على التداول بإجمالي حجم تداول بلغ 5 مليارات درهم

• أتاحت إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 سهماً مدرجاً في دولة الإمارات العربية المتحدة للتداول عبر تطبيق ENBD X

ويواصل البنك تطوير تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X، والذي يجمع بين الخدمات المصرفية والاستثمارية والاستشارية في تجربة واحدة سلسة. ويتيح تطبيق ENBD X للعملاء الاستثمار بسهولة وبشكل فوري في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، مع وجود خاصية تنبيهات الأسعار القابلة للتعديل حسب الطلب، ما يساعد المستثمرين على البقاء على اطلاع دائم والاستجابة الفورية لتحركات السوق والفرص المتاحة. كما يشهد المستثمرون عملية انضمام رقمية بالكامل وفورية للتداول.

وبالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، تتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتعميق تطوير سوق رأس المال. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني ترسيخ مكانة الدولة كمركز مبتكر للاستثمار.

ومن خلال مبادرة تداول الأسهم المحلية بدون تطبيق الرسوم على المعاملات، يعمل تطبيق ENBD X على إتاحة عملية تكوين الثروة لجميع الأفراد من خلال إزالة المعوقات أمام دخول وتمكين المستثمرين الجدد والمحترفين الشباب والمدخرين بشكل يومي من بناء ثروة على المدى الطويل والمشاركة في رسم ملامح المستقبل المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نشهد هذه الاستجابة المتميزة لمبادرة التداول على الأسهم المحلية بدون تطبيق رسوم على المعاملات والتي أطلقناها على منصاتنا الرقمية لإدارة الثروات، والمتاحة عبر تطبيق ENBD X. فبعد مرور عام على الإطلاق، تبنى عملاؤنا نهجاً استثمارياً هادفاً بالاستثمار في الأسهم المحلية. وانطلاقاً من كوننا بنكاً وطنياً رائداً، فإننا نفخر بإحداث نقلة نوعية في أسلوب استثمار الأفراد، من خلال توفير منصة شاملة تتسم بسهولة الوصول إليها والشفافية والأسعار المعقولة، فضلاً عن دعم الشركات المحلية في الوقت نفسه. وقد ساهم ذلك بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة."

وأضاف: "يمثل الابتكار ركيزة أساسية في كل ما نقوم به من أعمال في بنك الإمارات دبي الوطني. ونسعى باستمرار لإضافة ميزات جديدة إلى تطبيق ENBD X، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المالية المتغيرة لعملائنا، الأمر الذي من شأنه أن يوفر تجارب مصرفية واستثمارية أكثر ذكاءً وسهولة وأماناً لعملائنا."

وفي العام السابق، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق السندات الجزئية على منصة

ENBD X، وهو ما شكل لحظة محورية في رحلته نحو زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2025 بلغ مجموع أصوله 1.086 تريليون درهم (يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 826 فرعاً إضافة إلى 4,555 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات