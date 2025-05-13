دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقَّع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم مع "ناسكوم"، الرابطة الوطنية لقطاع شركات التكنولوجيا الهندي، لتعزيز الابتكار العابر للحدود في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. وقد جرى توقيع المذكرة خلال فعاليات "قمة دبي للتكنولوجيا الماليّة"، لتؤكد التزام المجموعة بتحويل قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة عبر الاستفادة من منظومة التكنولوجيا المالية المتنامية في الهند، والتي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي.

ومع استمرار تعزيز التبادل التجاري الثنائي بين دولة الإمارات العربي المتحدة والهند، والذي قفز إلى 83.6 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024، ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على بناء منظومة قوية لتسهيل اكتشاف واستقطاب شركات التكنولوجيا المالية الواعدة من الهند إلى السوق الإماراتية، مع تعزيز الجهود المشتركة في الأبحاث وتبادل المعرفة لدفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الابتكارات في تعزيز القدرات المصرفية الرقمية، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين جهود تخصيص الخدمات والمنتجات وفقاً لمتطلبات العملاء، وخفض التكاليف، مما يعود بالفائدة على عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الأفراد والشركات.

وفي هذا السياق، صرَّح ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، قائلًا: "تُمثل شراكتنا مع ’ناسكوم‘ خطوة محورية في مسيرة البنك لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. من خلال إنشاء جسر رقمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، سنتمكن من استكشاف حلول متطورة تعزز تجارب عملائنا وتدفع بمستقبل الخدمات المالية إلى آفاق جديدة. نحن متحمسون للتعاون مع ’ناسكوم‘ والاستفادة من الإمكانات الهائلة لمنظومة التكنولوجيا المالية الهندية لتقديم قيمة أكبر لعملائنا."

وبدوره، صرَّح راجيش نامبيار، رئيس "ناسكوم"، قائلًا: "تُشكل هذه الشراكة بين ’ناسكوم‘ وبنك الإمارات دبي الوطني محطةً بارزةً في تعزيز التعاون العابر للحدود بين اثنتين من أكثر منظومات الابتكار ديناميكيةً في العالم. ومن خلال الجمع بين قدرات الهند الحيوية في مجال التكنولوجيا المالية والمشهد المالي الطموح للإمارات، نُهيئ المشهد لعهد جديد من الابتكار المشترك والتحول الرقمي والنمو الشامل."

وبالنظر إلى توقعات وصول سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 6.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ستُمكن هذه الشراكة بنك الإمارات دبي الوطني من الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة في المنطقة.

ومن خلال التعاون مع "ناسكوم"، سيتسنى لبنك الإمارات دبي الوطني الاستفادة من الخبرات الواسعة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية الهندية لتسريع تبني التقنيات المالية التحويلية. ويعكس هذا التعاون التزام البنك المستمر بالابتكار ودوره كمُحفِّز رئيسي لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة الرقمي.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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