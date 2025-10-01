دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقَّعَ بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم مع شركة "فيدليتي إنترناشونال"، للعمل على اقتراح جديد يتيح الإدخار في مكان العمل، موجّه لأصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يدمج هذا التعاون الاستراتيجي بين المعرفة العميقة التي يمتلكها بنك الإمارات دبي الوطني بخصوصية السوق المحلية لاسيّما قدرات شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ومكتب المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والخبرة العالمية الواسعة التي تتمتع بها "فيدليتي إنترناشونال" في تصميم حلول التقاعد والمدخرات. وستعمل الجهتان على تطوير حل ادخاري يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، بهدف تعزيز الأمان المالي طويل الأمد للأفراد العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكينهم من بناء مستقبل مالي أكثر ازدهاراً.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، مدعومة بجودة حياة عالية وبيئة تلبي أهداف الإستدامة. فمن المتوقع أن تشهد دولة الإمارات في السنوات القادمة تسارعاً في وتيرة تطوير نظام مكافأة نهاية الخدمة، وذلك انسجاماً مع التوجّه المتزايد نحو تعزيز الأمان الماليّ للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها المبتكر لبناء منظومة مالية متكاملة، مما يسهم بدوره في تحفيز النموّ الاقتصادي المستقبلي وتمكين الشركات من اجتذاب أفضل الكفاءات والمواهب والاحتفاظ بها.

ويُشكّل تعزيز الثقافة المالية لدى القوى العاملة ركيزةً أساسية في هذه المسيرة، حيث سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على الاستفادة من الخبرة العالمية الواسعة لشركة "فيدليتي إنترناشونال" في هذا المجال، سعياً لتمكين الأفراد من بناء مستقبل مالي أكثر ازدهاراً واستقراراً على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نبذل جهوداً متواصلة لتعزيز الأثر الإيجابي في مجتمعاتنا. ومن خلال تقديم حلول مالية متكاملة مُصمّمة خصيصاً لتلبي احتياجات عملائنا، إننا نمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بإدارة ثرواتهم. وتضفي 'فيدليتي إنترناشونال' على هذه الشراكة خبرات استثنائية ومعرفة متميزة، التي نعتقد بأنها ستعود بالنفع المباشر على العملاء الذين يأتمنون بنك الإمارات دبي الوطني على مدخراتهم التي اكتسبوها بجهد كبير."

ومن جانبه، قال كريستيان ستاب، الرئيس التنفيذي لعمليات 'فيدليتي إنترناشونال' لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس العالمي لعروض العملاء: "يسرنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه المبادرة الاستراتيجية، حيث سنوظف خبراتنا العالمية في أسواق المدخرات طويلة الأجل، لتطوير حلول جديدة ومبتكرة تفيد أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكشركة عائلية ذات إدارة مستقلة، نتبنى رؤيةً طويلة المدى تضع نصب عينها مستقبل الأجيال القادمة في كل الخدمات والمنتجات التي نطورها.

وفي حين نحتفي بمرور 25 عاماً على انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نؤكد مجدداً على التزامنا الراسخ بالعمل يداً بيد مع شركائنا الاستراتيجيين، ومواصلة دعمهم لتمكينهم من تقديم قيمة استثنائية لعملائهم، الآن وفي السنوات القادمة."

-انتهى-

#بياناتشركات