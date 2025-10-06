الشراكة تُؤكد التزام البنك طويل الأمد بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتمويل جهود الحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية

البنك سيلعب أيضاً دور شريك المعرفة ويدعم الريادة الفكرية من خلال مشاركته في استضافة جلسة ’تمويل مشاريع الشباب للحفاظ على البيئة ‘

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن اختياره شريكاً رسمياً لـ "قمة شباب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وتُعد "قمة شباب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة" منصة عالمية تجمع صنّاع التغيير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ليوم حافل بالتواصل والتعاون والإلهام، قبيل انعقاد "مؤتمر الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة" المرتقب في أبوظبي. وتجمع القمة نخبة من القادة الشباب في المجال البيئي، إلى جانب صناع السياسات والجهات المعنية من حول العالم، بهدف تعزيز الجهود التحولية في مجال حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة بين أوساط الشباب.

كما يضطلع بنك الإمارات دبي الوطني بدور "شريك المعرفة" في القمة، حيث يشارك في جلسة حوارية بعنوان "تمويل مشاريع الشباب للحفاظ على البيئة"، أمام مجتمع حيوي ومتنوّع من الشباب الطامحين إلى رسم ملامح مستقبل جهود الحفاظ على البيئية. وتتناول الجلسة أحد أبرز التحديات التي تواجه المبادرات البيئية الشبابية، وهي صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل. وخلال الجلسة، يستعرض البنك مجموعة من الأدوات المالية، والرؤى المتخصصة، والنماذج العملية التي تسهم في إعادة تصوّر سُبل إنجاح المبادرات الشبابية، بما في ذلك المشاريع التي تستهدف حماية التنوع البيولوجي وتعزيز العمل المناخي.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع شركائنا الدوليين في ’قمة شباب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة‘، إذ تُعزز هذه المبادرة التزامنا بدعم استراتيجيات الحفاظ على البيئة التي يقودها الشباب، هذه الشريحة التي تشكّل جوهر الحلول التي نحتاجها اليوم لمواجهة تحديات الغد. ومن خلال تزويدهم بأدوات مالية مبتكرة، نُسهم في تمكين الشباب لتحقيق النمو المستدام. وبصفتنا مجموعة مصرفية تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية، فإننا نتماشى بشكل كامل مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونواصل قيادة التقدم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تحظى عموماً بأولوية على الساحة الدولية."

ومن خلال هذه المبادرة، يُواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز التزامه بالريادة في مجال المسؤولية البيئية، ودعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما يُكرّس البنك جهوده لدعم قادة الجيل القادم في قيادة التحوّل نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تمكين الشباب من قيادة مبادرات الحفاظ على البيئة، بالاعتماد على أدوات التمويل المبتكر وحلول الابتكار المؤثر.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2025 بلغ مجموع أصوله 1.086 تريليون درهم (يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 826 فرعاً إضافة إلى 4,555 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

