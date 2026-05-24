أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، إطلاق الدفعة الثالثة من برنامجها القيادي "رواد بنفت لتطوير المهارات القيادية"، لتنضم مجموعة جديدة من الكوادر الواعدة إلى هذه المبادرة الطموحة. ويأتي هذا البرنامج ليؤكد التزام بنفت الدائم بصقل مهارات القيادة بين رواد المستقبل، وتزويدهم بالخبرات والمعرفة التي تتيح لهم تحقيق التفوق والتميز في حياتهم المهنية وتعزيز الابتكار في الشركة.

يوفر برنامج "رواد بنفت لتطوير المهارات القيادية" تجربة متكاملة للقيادة تتجاوز مفهوم التطور المهني التقليدي. يستغرق البرنامج هذا العام فترة خمسة أشهر، وقد تم إعداده لتطوير قادة المستقبل الناشئين من موظفي الشركة، حيث سيتم تزويدهم بالمهارات المتقدمة، والرؤى الاستراتيجية، والخبرات العملية لتحقيق التميز في حياتهم المهنية وصقل مهاراتهم القيادية، بما يدعم استمرارية نمو قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.

وبهذه المناسبة صرحت الآنسة منيرة الجابر، مدير أول التدريب والتطوير في شركة بنفت، قائلة: "يمثل إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج رواد بنفت لتطوير المهارات القيادية محطة جديدة في مسيرتنا المستمرة لإعداد الجيل القادم من القادة. ففي بنفت، نؤمن بأن القيادة لا تقتصر على التطور المهني فحسب، بل تتمثل أيضاً في بناء شخصيات قادرة على قيادة التحول، وتحفيز الابتكار، وترك أثر مستدام. ومن خلال البرنامج، نواصل تمكين الكفاءات الوطنية الطموحة بالمعرفة والثقة والقدرات الاستراتيجية اللازمة لقيادة المستقبل، والمساهمة في تحقيق رؤية مملكة البحرين نحو النمو المستدام وتطوير رأس المال البشري."

ويرسي برنامج "رواد بنفت" معايير جديدة للتطور المهني في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين. حيث يعتمد في نجاحه على سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الشركة واستهدفت تزويد الجيل القادم من المهنيين العاملين في القطاع بالمهارات والمعرفة اللازمة. ومن أبرز هذه الجهود البرنامج التدريبي في مجال التكنولوجيا المالية "مسار"، والبرنامج المكثف "الواعدين للتكنولوجيا المالية" بالتعاون مع معهد ريبوت للبرمجة وجنرال أسيمبلي، والتي تهدف جميعها إلى تأهيل رواد المستقبل في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.

