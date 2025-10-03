تعلن "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن تحديث جديد على خدمة "فوري" لإضافة فترة تسوية صباحية خلال العطل الرسمية ستتم من خلالها تسوية المعاملات المالية والمدفوعات. مما يتيح للعملاء إجراء المدفوعات عبر "فوري" وضمان معالجتها على مدار جميع أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025 تنفيذاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي .

ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الشركة بتعزيز كفاءة المنظومة المصرفية الوطنية وتوفير حلول مالية أكثر سلاسة وسرعة لجميع العملاء. وذكرت "بنفت" أن هذا التحسين من شأنه أن يسهم في رفع مستوى رضا العملاء وتسهيل حياتهم اليومية، لاسيما في المواقف التي تتطلب إتمام التحويلات خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، سواء للأفراد أو الشركات، ويعكس ذلك جهود "بنفت" المستمرة في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية بما يتماشى مع تطلعات العملاء وأحدث الممارسات العالمية.

وأكدت "بنفت" أن توسيع النطاق الزمني لخدمة "فوري" يرسخ مكانتها كجهة رائدة تلتزم بتطوير حزمة الحلول والخدمات المالية التي تقدمها لتيسير الحياة المالية لعملائها، وبما يسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة المالية الرقمية، ويثري تجربة العملاء ويجعلها أكثر مرونة وسلاسة عبر تلبية احتياجاتهم طوال أيام الأسبوع، ويؤكد تميز "بنفت" في مواكبة متطلبات السوق وتوفير حلول عملية وآمنة.

