الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة المحاماة العالمية بنسنت ماسونز عن انتقال مقرها في الرياض إلى مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، وفي خطوة تجسد التزامها الراسخ بتنمية القطاع القانوني وتطويره في المملكة العربية السعودية.

يضع هذا الانتقال شركة بنسنت ماسونز في قلب أحد أسرع المراكز المالية والأعمال نموًا في العاصمة، ويمثل افتتاح المقر الجديد نقلة نوعية في مسيرة الشركة، بحيث تفتح آفاقًا جديدة من التفاعل والدعم لقطاعي الأعمال والخدمات القانونية في المملكة. وتواصل الشركة التزامها برؤيتها الواضحة وطموحها الراسخ في الإسهام الفعال في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم تطوير الخبرات القانونية المحلية، ومواكبة الإصلاحات التنظيمية المتسارعة بما يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة ومرونة. ويواصل كافد أداء دور محوري في تمكين هذه البيئة، من خلال تقديم منظومة أعمال متكاملة مصممة لدعم الشركات العالمية، وتوفير بنية تحتية متقدمة وحلول اتصال متطورة، وتكون قريبة من الجهات الحكومية والمؤسسات الرئيسية.

تتمتع بنسنت ماسونز بحضور بارز في السوق السعودي يمتد لسنوات عديدة من خلال تقديمها للاستشارات القانونية لعدد من المشاريع الكبرى في قطاعاتٍ استراتيجية، تشمل البنية التحتية والطاقة والعقار والخدمات المالية الأخرى والتي تشكل ركيزة من التحول الاقتصادي في المملكة. ويعزز انتقال مقر الشركة إلى كافد ثقتها بالسوق السعودية واستثمارها المستدام فيها، إضافة إلى انسجامها مع التوجه المستمر للمؤسسات العالمية نحو الرياض بوصفها وجهة رائدة للأعمال.

ويقع المكتب الجديد في المركز الرائد للأعمال في مدينة الرياض، والذي يحتضن شركات إقليمية وعالمية رائدة من مختلف المجالات مثل القطاعات المالية والتقنية والخدمات القانونية، إلى جانب عدد من الجهات السعودية الرئيسية. ويشكّل كافد البيئة المثالية لدعم طموحات بنسنت ماسونز المتنامية في المنطقة بفضل بنيته التحتية المتقدمة والمرافق المتنوعة التي يقدمها، بالإضافة إلى كونه وجهة متعددة الاستخدامات وصديقة للمشاة ويمكن التنقل فيها بكل سهولة.

على مدار العام الماضي، واصلت الشركة بدورها كشريك موثوق للمنظمات الدولية في سعيها لدخول السوق السعودي والتوسع فيه، من خلال تقديم خدمات الاستشارات القانونية للشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وتنمية حضورها في المملكة. ويعكس هذا الدور ما تملكه الشركة من خبرات عابرة للحدود، وقدرتها على تمكين عملائها وتسهيل عمليات التأسيس والنمو وذلك لمزاولة أعمالهم بثقة في ضوء البيئة التنظيمية والتجارية المتطورة في المملكة.

أكدت كاثرين ووركمان، شريك ورئيس مكتب الشرق الأوسط في بنسنت ماسونز، أن الانتقال إلى كافد يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للشركة في المنطقة.

"تمثل المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للشرق الأوسط. ويعكس تواجدنا في كافد حجم الفرص التي نسعى للاستفادة منها في السوق السعودية، إلى جانب التزامنا بالنمو جنبًا إلى جنب مع عملائنا. ستواصل الرياض مكانتها كركيزة رئيسية لأعمالنا وتأثيرنا في المنطقة".

وصف إبراهيم العجاجي، الشريك ورئيس بنسنت ماسونز السعودية بأن هذا الانتقال تطور طبيعي لمسيرة الشركة في السوق المحلية.

وأضاف:"نحن فعالين في السوق السعودي منذ سنوات عديدة، وهذه الخطوة توضح التزام ممارسة أعمالنا القانونية في المملكة وتعزيز القطاع القانوني، ودعم عملائنا في عدد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في المملكة. ويؤكد انتقالنا إلى كافد التزامنا الطويل والمتجدد تجاه المملكة، ويجعلنا أكثر قربًا من قاعدة عملاءنا والقطاعات التي تقود مسيرة النمو".

ومن جانبه، رحّب سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، بانضمام الشركة إلى كافد. وقال: "يسرّنا أن نرحب بانضمام شركة بنسنت ماسونز إلى مجتمع الأعمال المزدهر في كافد. عززت الشركة مكانتها ضمن المشهد المتنامي للشركات المالية في الرياض منذ سنوات، ويعكس قرارها للانتقال إلى كافد المكانة المتنامية للمركز كوجهة مفضّلة للشركات العالمية الساعية إلى تعزيز حضورها في المملكة. كما يأتي انضمام بنسنت ماسونز ليعزّز منظومة الخدمات القانونية المتنامية في كافد، ويرسّخ مكانته كمركز أعمال عالمي وبوابة للفرص في المنطقة."

ومن المتوقع أن يعزز انتقال بنسنت ماسونز قدراتها على دعم عملائها المحليين والدوليين على حد سواء، ومساعدتهم على التعامل بفاعلية مع التطورات القانونية والتنظيمية المتغيرة في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ويحتضن كافد اليوم أكثر من 140 شركة مستأجرة، بما في ذلك 20 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

