أكد بلال زهران، المدير العام الإقليمي لفودكس مصر والإمارات، أن الشركة تواصل خططها التوسعية في السوق المصرية والإقليمية من خلال تعزيز حضورها وإطلاق حلول تقنية مبتكرة تهدف إلى تطوير قطاع المطاعم والكافيهات، موضحًا أن هذا التوسع يعكس قدرة فودكس على قراءة احتياجات السوق بدقة وتقديم أدوات عملية لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها رواد الأعمال في مجالات تقديم الطعام والشراب.

وأشار زهران خلال مشاركته بالقمة الثالثة لشركة انطلاق للإعلان عن تقريرها السنوي لريادة الأعمال بمدينة الجونة، إلى أن فودكس باتت اليوم لاعبًا محوريًا في الأسواق التي تعمل بها، حيث تمتلك مكاتب مباشرة في خمس أسواق رئيسية هي السعودية والإمارات ومصر والكويت والأردن، بينما تصل حلولها التقنية المتقدمة إلى أكثر من 30 دولة حول العالم. وأضاف أن هذا الانتشار يعكس ثقة الشركاء والعملاء في الحلول التي تقدمها فودكس، والتي أسهمت في رفع كفاءة المطاعم، تحسين أدائها التشغيلي، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

ولفت إلى إطلاق "Foodics BI"، أحدث أدوات ذكاء الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمثل نقلة نوعية في إدارة العمليات التجارية، إذ تتيح لأصحاب المطاعم والكافيهات تحليل بياناتهم بذكاء، وفهم سلوك العملاء، واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تعزز كفاءة عملياتهم وتدعم نمو أعمالهم. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية فودكس لتزويد السوق بحلول متطورة تواكب تطلعات رواد القطاع وتفتح المجال أمامهم لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.

وأوضح زهران أن فلسفة فودكس لا تقتصر على تقديم حلول رقمية متقدمة، بل تتمحور حول تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر، مشددًا على أن التكنولوجيا اليوم لم تعد خيارًا بل ضرورة لمواكبة التغيرات السريعة في السوق والحفاظ على استمرارية الأعمال.

وعلى صعيد رؤيته الأشمل للقطاع، أكد زهران أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر هو الأكثر جاهزية للانطلاق، بفضل بنية تحتية قوية ومعدلات نمو تتجاوز 10% سنويًا. وأضاف أن مصر تمتلك رأس مال بشري "لا يقدّر بثمن"، حيث إن أكثر من نصف السكان تحت سن الخامسة والعشرين، مع نحو 600 ألف خريج جديد كل عام، معتبرًا أن هذا يمثل "كنزًا حقيقيًا" إذا جرى استثماره بشكل صحيح.

وأشار كذلك إلى أن حجم الإنفاق الحالي على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس الفرصة الكبيرة المتاحة أمام مصر لتحقيق قفزة في هذا المجال. ودعا زهران إلى إطلاق مظلة وطنية موحدة للبحث والتطوير بالتوازي مع شراكات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين موقع مصر على مؤشر الابتكار العالمي، والتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا القابلة للتصدير والجاذبة للاستثمار.

واختتم زهران حديثه على تأكيد التزام فودكس بمواصلة تعزيز وجودها في السوق المصرية عبر حلول أكثر تكاملًا ومنتجات مبتكرة تراعي التغيرات السريعة في احتياجات السوق، إلى جانب خطط التوسع المستمرة في المنطقة. وأكد أن الشركة ترى نفسها شريكًا استراتيجيًا لرواد الأعمال في رحلة التحول الرقمي، وتسعى إلى بناء مستقبل أكثر ابتكارًا وتنافسية يواكب تطلعات الأجيال الجديدة ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي.

-انتهى-

#بياناتشركات