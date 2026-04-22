مسقط: أصبح بإمكان زبائن بنك ظفار الآن الاستفادة من مجموعة كبيرة من المزايا التي تناسب أسلوب الحياة وتجارب السفر والخدمات المصرفية اليومية، وذلك من خلال البطاقات المُحسّنة للخصم المباشر التي يصدرها البنك بالشراكة مع ماستركارد.

وتأتي مجموعة بطاقات الخصم المباشر المُطوّرة من ماستركارد التي تشمل بطاقات ستاندرد، وبلاتينيوم، وورلد لتجمع بين سهولة المعاملات اليومية والمزايا التي عادةً ما ترتبط بالمنتجات المصرفية المميزة. ويعكس هذا التطوير التحوّل المتسارع في مفهوم بطاقات الخصم المباشر من مجرد أدوات دفع إلى حلول مالية تُركّز على أسلوب الحياة وتدعم تجارب السفر والتسوّق وغيرها.

وتمنح هذه البطاقات أصحابها قبولاً عالمياً واسعاً، ما يُتيح إجراء المدفوعات بسهولة لدى ملايين نقاط البيع حول العالم. سواء تمت عمليات الشراء عبر المتاجر أو عبر الإنترنت، فإن البطاقات تدعم معاملات آمنة من خلال أنظمة متقدمة للتوثيق والحماية من الاحتيال، مما يُعزز سلامة المدفوعات.

كما تتميز البطاقات بتقنية الدفع غير التلامسي التي تُمكّن الزبائن من إتمام مشترياتهم بسرعة وسهولة بمجرد تمرير البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي الدولية، مما يُسهل سحب النقود أثناء السفر خارج سلطنة عمان.

ومن أبرز المزايا التي تقدمها البطاقات هي مجموعة الامتيازات الخاصة بالسفر، لاسيما لحاملي بطاقات بلاتينيوم وورلد، إذ توفر هذه البطاقات المميزة إمكانية دخول صالات المطارات المختارة حول العالم، مما يُمنح المسافرين فرصة للاسترخاء والراحة قبل رحلاتهم. ووفقاً لبرنامج ماستركارد، يحصل الزبائن المؤهلون على زيارة مجانية لإحدى الصالات، مع استمرار الاستفادة من الخدمة من خلال حد أدنى بسيط للاستخدام الربع سنوي للبطاقة.

وتأتي هذه المزايا الخاصة بالسفر لتُكمل الانتشار العالمي الواسع للبطاقات، مما يجعلها خياراً مثالياً للزبائن الذين يسافرون بشكل متكرر سواء للعمل أو الترفيه. فإمكانية إجراء المعاملات الدولية بأمان، وسحب الأموال عالمياً، والدخول إلى صالات المطارات تضيف مستوى أعلى من الراحة والسهولة لتجربة السفر.

وبالإضافة إلى مزايا السفر، توفر البطاقات مجموعة من الامتيازات المتعلقة بأسلوب الحياة والمطاعم من خلال خصومات وعروض حصرية عبر مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة ومراكز الضيافة ( مقاهي ومطاعم) ، وقد صُممت هذه المزايا لتعزيز الإنفاق اليومي ومنح الزبائن قيمة إضافية.

كما تدعم البطاقات المعاملات الآمنة والسهلة عبر التجارة الإلكترونية، مما يُمكّن المستخدمين من التسوق بثقة على المنصات الرقمية الدولية، مستفيدين من البنية التحتية العالمية لمدفوعات ماستركارد.

وبالنسبة للزبائن الذين يفضلون إدارة إنفاقهم مباشرة من حساباتهم البنكية بدلاً من الاعتماد على الائتمان توفر بطاقات الخصم المُحسّنة وصولاً إلى مزايا مميزة دون الحاجة إلى حد ائتماني.

ومن خلال الجمع بين القبول العالمي، وتعزيز الأمان، ومزايا السفر، ومكافآت أسلوب الحياة، تُمثل بطاقات بنك ظفار ماستركارد للخصم المباشر جيلاً جديداً من المنتجات المصرفية التي تهدف إلى تقديم مستوى أعلى من الراحة وتجارب ثرية للزبائن داخل سلطنة عُمان وحول العالم.

