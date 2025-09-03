القاهرة : أعلنت بساطة القابضة للمدفوعات المالية، الشركة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن خططها لاستثمار نحو 7 ملايين دولار خلال عام 2026، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في السوق. وكشفت الشركة أنها تقوم حاليًا بتقييم فرص استحواذ محتملة ضمن خطط توسعها الإقليمية، على أن يتم حسم القرارات النهائية بشأن هذه العمليات قبل نهاية العام الجاري.

وفي إطار استراتيجيتها لتنويع خدماتها وتعزيز قيمتها المضافة، أكد كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة بساطة القابضة، أن الشركة تعمل حاليًا على إطلاق خدمات استثمارية جديدة. وأوضح شحاتة أن هذه الخدمات، التي سيتم تقديمها عبر صناديق الاستثمار بالتعاون مع الشركات الشقيقة والتابعة، وصلت إلى مراحلها النهائية من الحصول على الموافقات التنظيمية. ومن المتوقع أن تُطلق بالكامل قبل نهاية العام المالي الحالي، لتمثل إضافة نوعية تعكس التزام "بساطة" بتقديم حلول مالية متكاملة تتجاوز مجرد المدفوعات وتدعم النمو الشامل لعملائها.

وتخدم بساطة اليوم أكثر من 120 ألف تاجر يوميًا، وتستهدف رفع هذا العدد ليصل إلى 150 ألف تاجر بنهاية العام الحالي، مما يعكس ثقتها في قدرتها على جذب شريحة أكبر من التجار وتوسيع قاعدة عملائها. وتؤكد هذه الاستراتيجية التزام "بساطة" بتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع المدفوعات المالية الرقمية في مصر.

كما أعلن شحاتة عن خطط الشركة للتوسع في أسواق جديدة بمنطقة الخليج، حيث تعتزم العمل في السوق السعودي عبر حصتها في شركة "مدفوعاتكم" الأردنية. ومن المتوقع أن تبدأ "مدفوعاتكم" أعمالها في السوق السعودي قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى السوق المغربي الذي ستبدأ العمل فيه أيضاً قبل نهاية العام. ومن المنتظر أن تبدأ "مدفوعاتكم" كذلك عملياتها في كردستان بنهاية العام، مما يعزز مكانة "بساطة" كقوة إقليمية فاعلة ويفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام في قطاع المدفوعات المالية.

الجدير بالذكر أن شركة بساطة تستهدف تحقيق أهدافها الطموحة من خلال باقة متنوعة من الحلول المالية المتكاملة. تشمل هذه المنظومة: خدمات المدفوعات الرقمية، والدفع الإلكتروني عبر ماكينات بساطة، وبطاقة "بساطة" للمدفوعات التي تمنح العملاء مرونة في التعاملات اليومية. ولتوسيع نطاق خدماتها، تقدم الشركة عبر كياناتها الشقيقة حلولًا لتمويل التجار وخدمات إقراض، مما يعكس نهجها الشامل لدعم قطاع التجارة. وقد حققت الشركة نموًا ملحوظًا بلغ 40% في قيمة المعاملات (TPV) خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيتها وريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية.

عن شركة بساطة

بساطة هي منصة تكنولوجيا مالية عالية النمو في طليعة سوق متغيرة تبحث عن طرق جديدة للأفراد لإدارة ونقل أموالهم شخصيًا وعبر الإنترنت.

بساطة هي منصة دفع إلكتروني متخصصة في دفع الفواتير والأموال عبر الهاتف المحمول وحلول سلسلة التوريد مع وجود في جميع أنحاء مصر من خلال شبكة نقاط البيع الكبيرة التي تضم 120 ألف نقطة بيع تصل إلى سوق جماهيري من خلال تجار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأكشاك البيع الذاتي وتوفر أكثر من 3500 خدمة من خلال شركائها لتقديم دفع الفواتير والتحصيل. ساعدت شراكات بساطة القوية في بناء وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات الدفع بفضل شبكة قوية من موزعي إعادة الشحن وذراع تكنولوجية قوية.

تعمل بساطة باستمرار على تحسين نموذج أعمالها من خلال زيادة شبكتها وتحسين خدماتها وعروض منتجاتها وتعظيم كفاءتها التشغيلية.

تأسست شركة بساطة (المعروفة سابقًا باسم "ابتكار") في عام 2018، ويدعمها مساهمون ومستثمرون من شركات رائدة في السوق المصري، بما في ذلك فودافون مصر المساهمة في الشركات التابعة، أكبر مزود لمحفظة الأموال عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للكيانين بالتركيز على إنشاء منتجات مبتكرة تجذب جزءًا من السكان المصريين غير المتعاملين مع البنوك، من خلال علامة تجارية جديدة وفريدة من نوعها. وفي وقت قصير، أصبحت رائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع الذكية.

