أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة بريسايت، المزود العالمي الرائد في مجال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "داو جونز فاكتيفا"، الجهة العالمية الموثوقة في تقديم معلومات عالية الدقة في مجال المخاطر التنظيمية. وسيتعاون الطرفان، باعتبارهما من أبرز المؤثرين في هذا القطاع، على استكشاف وتطوير وتسويق فئة جديدة من حلول الامتثال وإدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصمّمة للمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والجهات السيادية التي تواجه تحدّيات غير مسبوقة في ظل التعقيدات العالمية المتزايدة.

ومن خلال دمج الخبرات الاستثنائية التي تمتلكها "داو جونز فاكتيفا" في مجال تحليلات المخاطر والامتثال والتنظيم والقوانين والاستدامة، إلى جانب البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي التي طوّرتها "بريسايت" وقدراتها المتقدمة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير الوكلاء، قد يفتح هذا التعاون المجال إطلاق جيل جديد من الأنظمة الذكية المصمّمة خصيصًا لخدمة أكثر القطاعات حساسية في النظام المالي العالمي.

نقلة نوعية في عالم الامتثال - من الاستجابة إلى الاستباقية

تسعى الحلول المشتركة إلى تمكين فرق الامتثال والقانون والمخاطر من توقّع التهديدات والتعامل معها بشكل استباقي، عوضًا عن الاكتفاء بردود الفعل. وستعتمد هذه الحلول على نماذج ذكاء اصطناعي توليدي قابلة للتفسير وقدرات تحليل سياقي لحظي، ضمن بيئات سيادية تحقّق أعلى معايير الأمن ومتطلبات توطين البيانات الوطنية، بما يتماشى مع تطلعات الهيئات التنظيمية والمُنظّمة على حد سواء.

وقد تشمل الحلول الرائدة التي سيتم إطلاقها:

وكيل اعرف عميلك والمالك الحقيقي النهائي (KYC & UBO Agent) يتتبّع الهيكليات الخفية للملكية عبر الحدود من خلال دمج الإفصاحات التنظيمية والوثائق المسرّبة والمصادر المفتوحة .

يتتبّع الهيكليات الخفية للملكية عبر الحدود من خلال دمج الإفصاحات التنظيمية والوثائق المسرّبة والمصادر المفتوحة متتبع الاستدامة (Sustainability Tracker) يقدّم مراقبة فورية للحوادث المثيرة للجدل، ومخالفات الامتثال، والمتطلبات التنظيمية المتغيّرة في مجال الاستدامة .

يقدّم مراقبة فورية للحوادث المثيرة للجدل، ومخالفات الامتثال، والمتطلبات التنظيمية المتغيّرة في مجال الاستدامة وكيل المخاطر القانونية و السياسية (Legal & Policy Risk Agent) يرصد الاتجاهات التنظيمية ومخاطر الانتقال بين الحدود، ويكشف التحولات الدقيقة في المشهد القانوني .

يرصد الاتجاهات التنظيمية ومخاطر الانتقال بين الحدود، ويكشف التحولات الدقيقة في المشهد القانوني رصد التغطيات الإعلامية السلبية (Adverse Media Monitoring) يوفر استخبارات إعلامية مدعومة بتحليل الانطباعات والمشاعر، لرصد المخاطر المرتبطة بالسمعة عند بروزها .

يوفر استخبارات إعلامية مدعومة بتحليل الانطباعات والمشاعر، لرصد المخاطر المرتبطة بالسمعة عند بروزها محرّك استعلامات العقوبات (Sanctions Intelligence Engine) يكشف التعرض غير المباشر للأطراف الخاضعة للعقوبات من خلال شبكات التجارة وسلاسل الملكية .

وصرّح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "يهدف هذا التعاون الفريد إلى الجمع بين أفضل ما تتميز به قاعدة بيانات "داو جونز" التنظيمية الاستثنائية، وقدرات "بريسايت" السيادية في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي. ونعمل معًا على تجديد مفهوم إدارة المخاطر، من خلال استعلامات فورية، تنبؤية، وسياقية. وهذا هو الذكاء التطبيقي في جوهره؛ حيث يحوّل المخاطر إلى رؤية استباقية."

من جهته، قال جويل لانغ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة المخاطر والأبحاث في "داو جونز": "في ظل المشهد العالمي المتسارع والمتشابك، نحرص على تزويد عملائنا بالأدوات المناسبة لمواجهة التحديات المعقّدة. ويُمثّل هذا التعاون مع "بريسايت" خطوة محورية نحو تطوير الجيل المقبل من حلول إدارة المخاطر. نحن معًا في موقع فريد يمكّننا من تزويد المؤسسات المالية والجهات التنظيمية حول العالم بحلول ذكية وقابلة للتنفيذ كي نرتقي بعمليات الامتثال وإدارة المخاطر إلى مستوى تحديات المستقبل".

منصّة انطلاق إقليمية نحو تأثير عالمي

استناداً إلى بنية الذكاء الاصطناعي الوطنية في دولة الإمارات ومنظومة التشريعات المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، سيركز هذا التعاون في المرحلة الأولى على خدمة صناديق الثروة السيادية، والمصارف المركزية، والبنوك من الفئة الأولى، والهيئات التنظيمية في الإمارات والمنطقة. كما يجري بحث خطط التوسع إلى ممرات استراتيجية تشمل جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، وشمال أفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، حيث يتزايد الطلب بسرعة على حلول وأدوات الامتثال الذكية والآمنة والقابلة للتدقيق.

معيار جديد لوظيفة إدارة المخاطر

قد يساهم هذا التعاون في وضع معيار جديد لوظيفة إدارة المخاطر الحديثة: القابلة للتدقيق، وذاتية التشغيل، والمهيّأة للمستقبل. وفي عالم حافل بالتعقيدات، والتسارع والتداخل المستمر للتهديدات، لا تكتفي "بريسايت" و"داو جونز فاكتيفا" بمجرد الاستجابة لهذه التحديات، بل تعملان معاً على تجديد مفاهيم الحوكمة الذكية.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن "داو جونز"

تُعد "داو جونز" جهة عالمية رائدة في مجال الأخبار والمعلومات الاقتصادية، حيث تقدم محتوى متنوّعًا للمستهلكين والشركات حول العالم عبر قنوات متعددة تشمل المطبوعات والنشرات والمنصات الرقمية والتطبيقات والفعاليات الحيّة. ومنذ أكثر من 130 عامًا، تُنتج "داو جونز" محتوى استثنائي الجودة عبر واحدة من أكبر شبكات جمع الأخبار في العالم. وتشمل أبرز منشوراتها ومنتجاتها: صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكبر صحيفة أمريكية من حيث عدد المشتركين المدفوعين، إلى جانب "بارونز"، "ماركت ووتش"، "مانشن غلوبال"، "فاينانشال نيوز"، "إنفستورز بيزنس ديلي"، "فاكتيفا"، "داو جونز ريسك آند كومبلاينس"، "داو جونز نيوزوايرز"، "أوبس"، و"كيميكال ماركت أناليتيكس". "داو جونز" هي إحدى شركات مجموعة "نيوز كورب" (ناسداك: NWS، NWSA، إيه إس إكس: NWS، NWSLV).

