برنامج لنشر الذكاء الاصطناعي التطبيقي ضمن أنظمة التنقّل والسلامة العامة الوطنية، بما يتيح عمليات منسّقة أسرع وبنية تحتية مرنة

بودغوريتسا، الجبل الأسود : أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي في الأنظمة الذكية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود، بهدف دفع مسيرة التحوّل الرقمي الوطني في البلاد من خلال تطوير منصّة الجيل الجديد «سمارت نيشن».

وبهذه المناسبة، استقبلت شركة بريسايت رئيس وزراء الجبل الأسود، معالي ميلويكو سباييتش، بحفاوة بالغة في جولة تفقدية لعملياتها في أبوظبي خلال زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وناقشت مبادرات المدن الذكية والتحول الرقمي في جميع أنحاء جمهورية الجبل الأسود.

وترسي الاتفاقية إطاراً استراتيجياً طويل الأمد بين بريسايت وحكومة الجبل الأسود لتصميم ونشر نظام متكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يشمل المدن وبنيتها التحتية. وستعمل المنصّة على توحيد البيانات الآنية الواردة من أنظمة المرور والسلامة العامة والضوضاء والطوارئ ضمن طبقة واستجابة تشغيلية واحدة، بما يتيح استجابة منسّقة بين المؤسسات الوطنية والبلدية، وينقل العمليات من مرحلة الرصد التفاعلي إلى اتخاذ قرارات استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل بريسايت بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية عبر ثلاث مراحل تشمل إجراء دراسة جدوى وطنية، وتنفيذ عملية منظمة لتبادل البيانات بهدف رسم خريطة للأنظمة ومصادر البيانات القائمة، وأخيراً تطوير خارطة طريق تفصيلية للتنفيذ. وتشمل المبادرة إدارة المرور الذكية للحدّ من الازدحام وتعزيز السلامة على الطرق، وأنظمة الاستعلام الوطنية لتعزيز الوعي بالموقف، والاستجابة المتكاملة للطوارئ لتسريع التنسيق بين الجهات المعنية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال دانيلو شارانوفيتش، وزير الداخلية في الجبل الأسود: "تلتزم الجبل الأسود بتطوير بنية تحتية وطنية حديثة ومرنة وآمنة، ويمثّل هذا التعاون مع بريسايت خطوة مهمة في هذه المسيرة. وبصفتها شريكاً موثوقاً يتمتع بسجل حافل في نشر الذكاء الاصطناعي التطبيقي على نطاق وطني، تمتلك بريسايت الخبرات والقدرات اللازمة لمبادرة بهذا الطموح. ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز السلامة العامة وتعزيز التنسيق وتحقيق تحسينات ملموسة في خدمة مواطنينا".

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "يتطلب التحوّل الوطني أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهو يتطلب أنظمة ذكية تعمل على نطاق واسع. ومن خلال هذه الشراكة مع الجبل الأسود، نعمل على تصميم منصة موحّدة تدمج بين البيانات والذكاء الاصطناعي والعمليات بشكل كامل ضمن نسيج البنية التحتية للبلاد. وهذا هو الذكاء التطبيقي على أرض الواقع، إذ يتيح للحكومات الانتقال من الأنظمة المجزأة إلى عمليات منسّقة واستباقية تعزّز المرونة والسلامة والأداء طويل الأمد".

وبالاستناد إلى بنية بريسايت التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، سيحوّل النظام البيانات المجزأة إلى سيطرة تشغيلية منسّقة وفورية. وتتيح هذه البنية رؤى مستمرة واستجابة ذاتية من الأنظمة وتنسيقاً مركزياً بين الجهات الوطنية والبلدية، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة على نطاق واسع.

ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً ببناء بنية تحتية رقمية سيادية وقابلة للتوسع تتماشى مع أولويات التنمية في الجبل الأسود على المدى الطويل. كما ستضمن المبادرة دمج حوكمة البيانات وشفافية الأنظمة والمرونة التشغيلية في كل طبقة من طبقات التنفيذ.

وتوفّر مذكرة التفاهم الأساس لإجراء دراسات الجدوى وتبادل البيانات وتطوير خارطة طريق تفصيلية للتنفيذ. كما تمثّل خطوة مهمة في طموح الجبل الأسود لترسيخ مكانتها في طليعة تطوير الأمم الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتعزيز الخدمات العامة وتقوية القدرات الوطنية وبناء مستقبل مرن وممكّن رقمياً.

نبذة عن بريسايت

شركة بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تملك أغلبية أسهمها شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة الذكية.

تعمل بريسايت في قطاعات البنية التحتية، ورأس المال، والأنظمة المجتمعية، حيث تقوم ببناء ونشر منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج المعلومات التشغيلية في بيئات معقدة على المستويين الوطني والمؤسسي. وتعمل أنظمتها ضمن أطر عمل آمنة ومنظمة، مما يضمن المرونة، والمساءلة، والأداء طويل الأجل.

الذكاء. مطبق.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني media@presight.ai

-انتهى-

#بياناتشركات