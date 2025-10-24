أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ألفا إكس"، وهي شركة استشارية وبحثية قائمة على الابتكار، مقرها دبي، ومتخصصة في تقنيات التحول الرقمي على مستوى طبقة التطبيقات وبُنى البيانات التحتية.

جرى توقيع المذكرة خلال حفل رسمي أقيم يوم الثلاثاء بحضور الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، ووليد العريان، المدير العام لشركة "ألفا إكس".

وُحدّد مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون من أجل تعزيز أنشطة الأعمال الدولية بما يتماشى مع متطلبات التحوّل الرقمي، وستركّز الشراكة على توحيد الكفاءات والموارد والخبرات التقنية لتأسيس مركز بيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي عالي القدرة الحوسبية، إلى جانب إنشاء مركز للابتكار. كما ستسهم في توسيع نطاق نشر منصّة بريسايت Presight Intelli لحلول المدن الذكية والسلامة العامة وإدارة حركة المرور الذكية، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا والبيانات والابتكار لتسريع مسيرة التحوّل الرقمي في الأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: "يُؤكد توقيع هذه المذكرة رؤيتنا المشتركة نحو تسريع التحوّل الرقمي، وإرساء منظومة ابتكار قائمة على الذكاء الاصطناعي تُحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا عبر الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجمع بين خبرات بريسايت في الذكاء الاصطناعي وبين نهج "ألفا إكس" القائم على الابتكار أولًا، حيث نقدّم حلولًا قابلة للتوسّع وذات أثر ملموس تُعالج التحديات المعقّدة التي تواجهها المدن والصناعات اليوم".

ومن جانبه، قال وليد العريان، المدير العام لشركة "ألفا إكس": أسست "ألفا إكس" بهدف إعادة تعريف كيفية تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع. وتُتيح لنا هذه الشراكة تقديم خبراتنا العميقة في تقنيات طبقة التطبيقات والبنية التحتية إلى الواجهة. من خلال هذا التعاون، سنقدم أنظمة جاهزة للمستقبل تُعزز السلامة والكفاءة والاستدامة في الأسواق العالمية، مما يُسهم في تقوية البنية التحتية الوطنية، ودفع القدرة التنافسية الصناعية، وخلق قيمة مستدامة للمؤسسات والمجتمعات حول العالم.

وبموجب مذكرة التفاهم، تُجدّد الشركتان حرصهما عل تعزيز عجلة الابتكار وتمكين التحوّل الصناعي وخلق فرص جديدة في الاقتصاد الرقمي سريع النموّ.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

